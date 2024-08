Skydance hat einen Film in Arbeit, der auf einem Sega-Spiel basiert

Skydance haben sich mit Sega für eine neue Live-Action-Videospiel-Adaption zusammengetan, und das ausgewählte Material für den Film ist... (Trommelwirbel bitte) Eternal Champions.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Eternal Champions ist ein Kampfspiel, das 1993 für die beliebte Konsole Sega Genesis veröffentlicht wurde. Was das Spiel selbst betrifft, so wurde es für seine interessanten Charaktere gelobt, die alle dazu bestimmt waren, Großes zu erreichen, aber scheiterten. Von den Momenten vor ihrem Tod im Laufe der Geschichte durch den titelgebenden Eternal Champion gerissen, kämpfen sie, bis einer übrig bleibt - gekrönter Champion - und eine zweite Chance erhält, als Held der Menschheit das Gleichgewicht und die Gerechtigkeit in der Welt wiederherzustellen.

Der Film wird von Derek Connolly, dem Kopf hinter Jurassic World, geschrieben. Connolly ist kein Unbekannter in der Verfilmung von Videospielen, da er bereits an Detective Pikachu gearbeitet hat und Erfahrung mit Action-Blockbustern hat, da er auch an Filmen wie Kong: Skull Island gearbeitet hat.

Zusätzlich holen sich Sega neben einem Team von Skydance Produzenten Toru Nakahara, die zuvor an den Sonic the Hedgehog Live-Action-Adaptionen gearbeitet haben, um zu produzieren, so dass man mit Sicherheit sagen kann, dass Eternal Champions in guten Händen ist (danke, The Hollywood Reporter).

