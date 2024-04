Skybound ist auf der Suche nach Unterstützern, um ein AAA Invincible-Spiel zu entwickeln

HQ

Skybound Games hat im Laufe der Jahre ein paar verschiedene Invincible Projekte gemacht. Normalerweise waren es kleinere Titel, wie das mobile RPG Invincible: Guarding the Globe oder die Visual Novel Invincible Presents: Atom Eve, aber das wird sich in Zukunft ändern.

Skybound hat eine Crowdfunding-Kampagne auf Republic gestartet, bei der es nach Unterstützern sucht, die ihm helfen, ein AAA-Invincible Spiel zu entwickeln. Es wird von einem 30+ köpfigen Team entwickelt, das sich aus Veteranen von EA, Activision Blizzard und Amazon Games zusammensetzt, und wird tatsächlich der erste Vorstoß des Studios in den AAA-Bereich sein.

Das Projekt hat bereits rund 18 Millionen US-Dollar von Investoren gesammelt, aber Skybound ist immer noch auf der Suche nach Hilfe von Fans, um sicherzustellen, dass sie das Geld haben, um das Spiel richtig zu entwickeln. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurden 450.000 US-Dollar von den Fans gesammelt, aber das Finanzierungsziel erstreckt sich auf 5 Millionen US-Dollar, wobei Unterstützer mindestens 100 US-Dollar und maximal 5 Millionen US-Dollar beisteuern können. Die Frist endet am 30. April 2024, also in etwa zwei Wochen.

Auf der Seite Republic heißt es: "Durch die Entwicklung dieses Spiels im eigenen Haus, unter vollständiger Kontrolle unseres Teams von Franchise-Stakeholdern und des Invincible IP-Schöpfers Robert Kirkman selbst, schaffen wir ein sehr begehrtes Spiel, das garantiert Fans des Comics, der globalen Hit-TV-Show und ernsthafte Spieler gleichermaßen haben wird. Völlig gefesselt von diesem einzigartigen Invincible-Erlebnis. Außerdem werden wir durch die interne Entwicklung dieses Projekts von den Vorteilen profitieren, die wir als Inhaber, Entwickler und Herausgeber von IP-Rechten haben, und unseren Stakeholdern einen Mehrwert bieten."

Weiter heißt es: "Wenn du die Serie verfolgst, kannst du dir genau vorstellen, was du von diesem Videospiel erwarten kannst: jede Menge Action, atemberaubendes Spiel- und Charakterdesign und natürlich eine gesunde Dosis Blut."

Es gibt keine Erwähnung des Zeitplans für die Produktion des Spiels, aber zweifellos wird es noch ein paar Jahre dauern, wenn es sich noch in der Finanzierungsphase befindet.