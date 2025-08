Skyblivion rechtfertigt seine Existenz mit einem glorreichen Update-Teaser

HQ

Jahrelang glaubten wir, dass wir eine aktualisierte Version von The Elder Scrolls IV: Oblivion nur über Skyblivion sehen würden. Das Fan-Projekt, das das gesamte Cyrodil in The Elder Scrolls V: Skyrim platziert hat, hat über ein Jahrzehnt gedauert und sieht mit jedem Update-Video beeindruckender aus. Doch dann veröffentlichte Bethesda ein Remaster von The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Es gibt kein böses Blut zwischen dem Mod-Team und den Remaster-Entwicklern. Die Leute hinter Skyblivion haben kürzlich ein neues Update-Video veröffentlicht, das die letzte Phase der Entwicklung vor dem Start beleuchtet und die Unterschiede zwischen der Mod und Oblivion Remastered definiert.

Skyblivion ist eher ein Remake, das uns ein neues Oblivion-Erlebnis von Grund auf bietet, während The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered dem Haupterlebnis von Oblivion einen frischen Glanz verleiht. Außerdem wird Skyblivion gekürzte Inhalte aus dem Originalspiel hinzufügen, wie z. B. die achte, vergessene Stadt.

Skyblivion wird 2025 erscheinen.