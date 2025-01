Skyblivion hat nur noch eine Region von der Karte von Oblivion übrig, die du abschließen musst

HQ

Wir kennen Skyblivion schon seit Jahren. Das Fan-Projekt versucht sich an der Herkulesaufgabe, alle Inhalte der Basisversion von Oblivion in Skyrim zu packen und ihr eine aktualisierte Grafik, eine verbesserte Leistung, ein moderneres Gameplay und vieles mehr zu verleihen.

In letzter Zeit fühlt es sich jedoch so an, als ob Skyblivion jetzt ein wenig unter Zeitdruck steht, da wir immer mehr von einem offiziellen Oblivion-Remaster hören, das auf dem Weg ist. Glücklicherweise soll Skyblivion noch in diesem Jahr erscheinen, und im neuesten Entwickler-Update wurde uns gesagt, dass die Karte fast fertig ist und nur noch eine Region übrig ist.

Aber während 93 % der Kartenzellen vollständig sind, sind nur 44 % navmeshed. Das bedeutet, dass NPCs wissen, welche Teile des Geländes durchquerbar sind. Es zeigt, dass selbst mit mehr als sechs Jahren, die ernsthaft in diese Mod investiert wurden, noch ein langer Weg vor uns liegt.

Wenn du das von Fans erstellte Skyblivion-Erlebnis spielen möchtest, kannst du mir helfen, denn das Team ist immer auf der Suche nach Freiwilligen, um eines der ehrgeizigsten Fan-Projekte zu entwickeln, das wir je gesehen haben.