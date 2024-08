Skyblivion bringt The Elder Scrolls IV in einem neuen Gameplay auf eine etwas modernere Grafik

HQ

Während alle Augen auf die gigantische Mod Fallout London gerichtet sind, hat ein Team auf der Fantasy-Seite der Bethesda-Titel an einem kompletten Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion in The Elder Scrolls V: Skyrim gearbeitet.

Der Versuch, Oblivion heute zu spielen, könnte eine kleine Herausforderung sein, da das Spiel ziemlich veraltet ist, aber hier hofft Skyblivion, ins Spiel zu kommen und Spieler vorzustellen, die es nicht wagen würden, sich einer Grafik zu stellen, die weit über 15 Jahre alt ist.

In einem neuen Gameplay-Video präsentiert Skyblivion seine verbesserte Grafik und zwei Quests. Das erste ist Fingers of the Mountain, wo du ein Zauberbuch zurückholen und es einem von zwei rivalisierenden Zauberern geben musst. Wem du es nicht gibst, wird dich bitten, das Buch zurückzustehlen.

In der zweiten Quest stellst du dich auf die Seite zweier Brüder, um ihren Hof gegen Goblins zu verteidigen, die ihn angreifen. Wenn beide Brüder überleben, überlebt nur einer oder wenn keiner überlebt, erhältst du eine andere Belohnung. Es sind vielleicht nicht die epischsten Quests im Spiel, aber sie zeigen, wie anders Oblivion mit einigen aktualisierten Grafiken aussieht.

Schauen Sie sich das Video unten an: