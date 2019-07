Sky: Children of the Light vom Journey-Studio steht ab sofort auf iOS bereit

Der Entwickler Thatgamecompany (Journey) hat heute Sky: Children of the Light für iOS-Geräte veröffentlicht. In dem musikalischen Abenteuer erforschen wir als eines der Himmelskinder ein verlassenes Königreich, um Hoffnung zu verbreiten und die gefallenen Sterne zu ihren Sternbildern am Himmel zurückzubringen. Laut dem Entwickler begegnen wir dabei anderen Spieler, die in insgesamt sieben Traumwelten zusammenarbeiten. Die Spielwelt wird in Zukunft um neue Elemente, wie saisonale Ereignisse und größere Welten bereichert. Sky: Children of the Light kann ab sofort kostenlos im App Store heruntergeladen werden, eine Version für Android-Geräte ist ebenfalls in Entwicklung.

