Skullz hat Team Liquid verlassen

HQ

Team Liquid werden weitere Änderungen an seinem Counter-Strike 2 -Team vorgenommen. Nach der Trennung von Trainer Wilton "zews" Prado Ende Juni hat die Mannschaft nun ein zweites Mitglied verloren, da Felipe "skullz" Medeiros die Organisation verlassen hat.

Skullz wurde von FURIA übernommen, was bedeutet, dass Team Liquid nun auf dem Markt für zwei Spieler sein wird, die in die Startaufstellung aufgenommen werden können, vorausgesetzt, dass in den kommenden Tagen oder Wochen keine weiteren Spieler gehen.

Team Liquid wird voraussichtlich beim BLAST Premier: Fall Groups -Turnier in den nächsten zwei Wochen erscheinen, was bedeutet, dass wir sehr bald einige Kaderbestätigungen haben sollten.