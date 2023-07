Skullgirls entfernt Nazi-Bilder, Sexualisierung von Minderjährigen, Internet implodiert

HQ

Skullgirls, das erfolgreiche Kampfspiel, das bereits 2012 veröffentlicht wurde, nimmt einige Änderungen vor. Wie in einem Forenbeitrag beschrieben, haben die Inhaltsaktualisierungen und -überarbeitungen, die Anfang dieser Woche Skullgirls erreicht haben, einige Änderungen an bestimmten Inhalten des Basisspiels vorgenommen.

Drei Aspekte des Basisspiels wurden stark ins Visier genommen, darunter "Anspielungen auf reale Hassgruppen", die Fetischisierung/Sexualisierung von Charakteren, insbesondere jüngerer Kämpfer, und Inhalte, von denen angenommen wird, dass sie in Bezug auf Rasse geschmacklos sind. Viele dieser Änderungen wurden an der Grafik des Spiels und am Story-Modus vorgenommen, bei dem zum Beispiel rote Armbinden entfernt wurden, wenn sie auftauchten.

Alles in allem scheinen dies unglaublich verständliche Änderungen zu sein, und doch steht das Internet in Flammen, da Skullgirls mit Hunderten von negativen Bewertungen auf Steam belegt wurde. Viele echte Fans des Spiels haben sich jedoch gegen die Kritik gewehrt und diejenigen, die wütend sind, als diejenigen bezeichnet, die eine geringe Anzahl von Stunden im Spiel haben und "zu geil für ihr eigenes Wohl" sind.