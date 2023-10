Skull Island: Rise of Kong: Rise of Kong

HQ

Wie wurde Kong zu diesem wütenden Riesenaffen? Wie kam es dazu, was sind seine Ursprünge und Hintergründe? Das sind Fragen, die ich persönlich noch nie in meinem Leben gehört habe. Es ist ein großer Affe. Er wird gefangen genommen und dann von einer Miniaturfrau verzaubert, die er mit auf ein hohes Dach nimmt. Erklären zu müssen, woher seine "Wut" kommt, fühlt sich lächerlich an, aber es ist immer noch das Beste oder am wenigsten Schlimme an dieser schrecklichen Lizenzperversion.

King Kongs Eltern wurden gnadenlos von einer besonders bösartigen, leuchtend violetten Horrorechse ermordet. Allein gelassen saß der nasse, junge, ahnungslose Primat unter einem Busch und fragte sich, was er mit seinem sinnlosen Leben anfangen sollte. Bevor der Brei durch die unbrauchbare, von Fehlern befallene Spiel-Engine ausgeflippt werden konnte, beschloss Kong, dass der einzige Weg nach vorne darin bestand, seinen Vater und seine Mutter zu rächen. Die Terrorechsen müssen sterben. Alle. Jeder muss sterben. Wie macht man das? Sie müssen mit einem typischen "Hulk Smash" über den Kopf geschlagen werden, immer wieder und immer wieder. Es gibt keinen anderen Weg und keine andere Zukunft für den gefürchtetsten Bananenschäler der Filmwelt.

Skull Island: Rise of Kong ist ein Anblick, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Diese Art von schlaffem, faulem, schlecht entwickeltem lizenziertem Spiel, das in Bugs und schlechten Spielmechaniken ertrank, überschwemmte vor 20 Jahren die Regale, aber heute nicht annähernd so oft. Viele erinnern sich an Superman 64, Robocop: The Game, Rambo: The Game, Fight Club, Transformers: The Game, Iron Man oder warum nicht an das geradezu schreckliche Spiel, das auf Catwoman basiert? Quatsch, alles. Mega Quatsch. Und die neu veröffentlichte King-Kong-Geschichte von GameMill Entertainment passt am besten zu dieser Firma, weil sie wirklich schrecklich ist. Unglaublich schlecht.

Skull Island sieht zunächst so aus, als käme es aus der PlayStation 3-Ära. Eine flache, wenig detaillierte, hässliche Inselwelt, ertrunken in Texturproblemen und der hässlichsten Beleuchtung seit Peter Jacksons King Kong: The Official Game Of The Movie. Du schlüpfst in die Rolle von Kong, dessen einzige Aufgabe es ist, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen, durch fünf Level zu navigieren und jede Eidechse zu töten, die du auf dem Weg siehst. In Bezug auf die Spielmechanik geht es darum, etwa vier Stunden lang auf den gleichen Knopf zu hämmern, bevor das Elend vorbei ist und die einzige Herausforderung, die hier besteht, ist der Versuch, das Ende zu erreichen, ohne die Speicherdatei zu löschen oder in ein Texturloch zu fallen, in dem man dann feststeckt (automatisch gespeichert und in Ordnung).

Die Menge an Bugs, auf die ich während meiner vier Stunden mit diesem miserablen Spiel gestoßen bin, ist nichts, worüber man spotten oder Witze machen sollte. In Cyberpunk 2077 durch die Bodentextur zu fallen oder 1200 gesichtslosen Zivilisten zu begegnen, fühlt sich im Vergleich dazu wie Flitterwochen an, da Kong und seine Feinde herumflackern, als wären sie in einer Art Glitch-Simulator gefangen. Bei zahlreichen Gelegenheiten musste ich die Konsole, die ich benutzt habe, neu starten, meine Speicherdatei wurde gelöscht und die "Fähigkeiten", die ich in dem außerordentlich sinnlosen Fertigkeitsbaum verbessert habe, wurden geleert. Es gibt Berge auf Skull Island, die 30 cm über dem Boden schweben, es gibt Büsche, die auf anderen Büschen platziert sind, und es gibt viele Texturen, die überhaupt nicht geladen werden, zusammen mit all den anderen Problemen, die im Inneren leben Skull Island: Rise of Kong.

Außerdem ist das Mithüpfen mit Kong schrecklich, unglaublich, unerträglich langweilig und seine einseitigen Angriffe sind so einfallslos sinnlos, dass es sich wie echte Folter anfühlt, einen halben Samstag mit ihm verbringen zu müssen. Die fünf Level sind groß und enthalten alle Bosse, was sicherlich eine Herausforderung wäre, wenn da nicht die Tatsache wäre, dass drei von ihnen in den Bodentexturen stecken blieben und nur flackerten, während ich spielte, so dass der kleine Kong herumlaufen und ihnen mit Hulk Smash-Hammer in den Arsch hämmern konnte.

Die Grafik ist, wie ich bereits beschrieben habe, schrecklich, und wir reden hier nicht nur von tonnenweise Bugs und schlechter Optimierung. Das Design ist noch schlimmer als alle Bugs. Die Entwickler von Iguana Bee haben sich hier für eine Art schmierigen Kinderprogrammstil entschieden, der sich super schräg anfühlt und weder mit King Kong noch mit dem Film Skull Island zu tun hat, und obendrein sehen King Kong und seine Horror-Echsen-Feinde ungefähr so bedrohlich aus wie ein Teddybär. Kong ist auch winzig und die Skalierung ist hier so verzerrt und schlecht gemacht, dass das Gefühl, groß zu sein, nie aufkommt. Vielmehr fühle ich mich als Spieler wie ein Mini-Affe.

Es hilft auch nicht, dass die Erzählweise miserabel ist, ebenso wie die Musik und die Präsentation. Es ist einfach unmöglich, einen einzigen Teil von Skull Island: Rise of Kong zu finden, der nicht an Rekorde grenzt, weshalb ich gezwungen bin, unsere allerniedrigste Bewertung zu vergeben. Dies ist mit Abstand das schlechteste Spiel des Jahres, ohne jeden Zweifel.