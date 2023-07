Skull Island: Rise of Kong mit einem ersten Trailer angekündigt

GameMill Entertainment hat gerade ein neues Abenteuer angekündigt, das auf Kong basiert, in dem wir als der große Primat spielen können, anstatt zu versuchen, ihn zu besiegen. Das Ziel in Skull Island: Rise of Kong ist es, der König von Skull Island zu werden und sich gleichzeitig an der bösen Kreatur Gaw zu rächen, die deine Eltern in jungen Jahren getötet hat.

In der Pressemitteilung heißt es, dass wir uns darauf freuen können, "bergiges Gelände, Dschungel, Sümpfe, mit Skullite gefüllte Höhlen und mehr zu erkunden, um Sammlerstücke auszugraben, neue Gebiete freizuschalten und mehr über die mysteriöse Geschichte dieses fernen Landes zu erfahren". Auf dem Weg dorthin gibt es auch Bosskämpfe und Geheimnisse zu lüften.

Wir sind noch nicht ganz überzeugt, aber hoffentlich wird es am Ende großartig. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch unten ansehen. Skull Island: Rise of Kong erscheint noch in diesem Jahr für PC, PlayStation, Switch und Xbox.