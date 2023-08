Skull Island: Rise of Kong erscheint im Oktober

HQ

Der Oktober 2023 scheint ein Blutbad zu sein, wenn es um neue Spieleveröffentlichungen geht. Dazu gehören Titel wie Forza Motorsport, Assassin's Creed Mirage, Lords of the Fallen, Sonic Superstars, Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Cities Skylines II, Alone in the Dark und Alan Wake 2 - um nur einige zu nennen.

Aber offensichtlich hat GameMill Entertainment keine Angst vor Konkurrenz und hat daher beschlossen, Skull Island: Rise of Kong auch im Oktober zu veröffentlichen. In einem neuen Trailer - den ihr euch unten ansehen könnt - wird bestätigt, dass der 17. Oktober der Tag ist, an dem ihr Kong helfen könnt, der König von Skull Island zu werden.