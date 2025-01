Skull & Co. enthüllt neues Nintendo Switch 2-Zubehör

HQ

Skull & Co. hat gerade in einem Post in den sozialen Medien ihr neuestes Accessoire für die mit Spannung erwartete Switch 2 enthüllt: den NeoGrip. Diese Neuheit verspricht, Ihr Handheld-Erlebnis mit einem sichereren Griff zu verbessern, aber was wirklich interessant ist, ist, dass die Bilder des Produkts einen Blick auf die unangekündigte Hardware zu werfen scheinen. Skull & Co. hat auch angedeutet, dass weitere Accessoires kommen werden, und fordert die Fans auf, auf weitere Updates zu warten. Diese Enthüllung reiht sich in die wachsende Liste von Unternehmen ein, darunter DBrand und Genki, die ihre eigenen Produkte für die neue Konsole ankündigen.

Was halten Sie von dem NeoGrip-Zubehör für die Switch 2?