Skull and Bones ' zweite Staffel kommt nächste Woche

Ubisoft hat bestätigt, dass die zweite Staffel von Skull and Bones bereits nächste Woche, am 28. Mai, starten soll. Der Piratentitel wird im Rahmen seines Year 1-Angebots eine neue Reihe von Inhalten erhalten, wobei diese Saison als Chorus of Havoc bekannt sein wird.

Während Ubisoft noch keinen Trailer veröffentlicht oder einen Blogbeitrag veröffentlicht hat, in dem über die Einzelheiten dieser Saison gesprochen wird, gibt uns die zuvor angekündigte Roadmap einen Einblick in vieles von dem, was kommen wird.

Wir wissen, dass die Hubac Twins als Pirate Lords in die Schlacht eintreffen werden, wir wissen, dass mehr Takeover Gelegenheiten eröffnet werden, dass ein Compagnie Warship eintrifft, ein Dragon Boat -Event geplant ist, neue Möbel, Waffen und Schiffe zum Sammeln zur Verfügung stehen, bessere Flottenmanagementtechniken angeboten werden, und dass der Megalodon als Seeungeheuer erscheinen wird, das es zu jagen gilt.

