Skull and Bones zum x-ten Mal verschoben

Ubisofts Multiplayer-Piratenspiel Skull and Bones hat einen weiteren Rückschlag erlitten und wurde erneut verzögert (wir haben tatsächlich den Überblick verloren, wie viele Verzögerungen es bereits gegeben hat). Das Spiel, das sich seit 2013 in der Entwicklung befindet, soll nun irgendwann zwischen Januar und April 2024 erscheinen, anstatt Ende dieses Jahres.

Leider sind die karibischen Abenteuer und Seeschlachten in Skull and Bones nicht das einzige, worauf wir warten müssen, da auch eine weitere Verzögerung bestätigt wurde - allerdings ohne anzugeben, um welchen Titel es sich handelt. Ubisoft gibt lediglich an, dass es sich um ein "großes Spiel" handelt, das in diesem Geschäftsjahr (das am 31. März 2024 endet) hätte veröffentlicht werden sollen, und sagt, dass es stattdessen im nächsten Geschäftsjahr (vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025) erscheinen wird. Der Grund dafür ist, dass Ubisoft sagt, dass es seine finanziellen Ziele erreichen kann, ohne das Spiel in diesem Geschäftsjahr auf den Markt zu bringen.

Star Wars Outlaws könnte auf diese Beschreibung passen und könnte das Spiel sein, über das sie sprechen. Es ist ein Open-World-Spiel mit einer weiblichen Figur namens Kay Vess, die an Han Solo erinnert. Es wird vom schwedischen Studio Massive Entertainment entwickelt und soll riesige und handgefertigte Planeten zum Erkunden bieten.

Sind Sie überrascht, dass Skull and Bones erneut verschoben wird, und welchen Titel wird Ubisoft Ihrer Meinung nach aus taktischen Gründen verschieben?