Skull and Bones wird im Laufe des Tages mehr Gameplay bekommen, trotz der jüngsten Verzögerung

HQ

Ubisoft scheint die Nuss Skull and Bones einfach nicht zu knacken. Das Spiel ist scheinbar schon ewig in der Entwicklung und trotzdem scheint es jedes Mal, wenn es mehr Gameplay zeigt, bei Fans oder Kritikern nie gut anzukommen. Die jüngste Verzögerung war das jüngste Beispiel für genau diese Situation, aber im Anschluss daran hat der Entwickler nun ein paar zusätzliche Informationen darüber geteilt, was als nächstes für das raubkopierte Multiplayer-Spiel kommt.

Es wird gesagt, dass das Entwicklerteam die zusätzliche Zeit nutzen wird, um "unseren Spielern ab Tag 1 das bestmögliche In-Game-Erlebnis zu bieten", und dass "diese zusätzliche Zeit uns helfen wird, unser Spielerlebnis weiter zu polieren und auszubalancieren, nach eurem Feedback aus früheren Tests."

Hinzu kommt, dass Ubisoft uns mit Informationen über das Spiel auf sozialen Kanälen auf dem Laufenden halten wird, beginnend mit einer zusätzlichen Menge Gameplay-Material, das später heute kommt und auf die Geschichte des Spiels zugeschnitten ist.

Wann Skull and Bones tatsächlich starten wird, wird nur erwähnt, dass es neben weiteren Testphasen "sehr bald" bestätigt wird.

Bist du immer noch aufgeregt, mehr über Skull and Bones zu erfahren?