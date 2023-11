Skull and Bones wird Berichten zufolge im Februar erscheinen

HQ

Ubisoft Singapur hat seine Lektion gelernt, also waren sie im letzten Jahr ziemlich vage über das Veröffentlichungsdatum von Skull and Bones. Der französische Publisher begnügte sich damit, dass das von Assassin's Creed IV: Black Flag inspirierte Spiel noch in diesem Geschäftsjahr erscheinen würde, bevor er vor einem Monat spezifizierte, dass es irgendwann zwischen dem 1. Januar und dem 1. April erscheinen soll. Prince of Persia: The Lost Crown erscheint im Januar, und einige von uns glauben, dass Ubisoft vermeiden will, diese beiden Spiele zu nah beieinander zu haben, und es gleichzeitig rechtzeitig vor Ende des Geschäftsjahres auf den Markt bringen möchte, so dass ein Start Mitte Februar sehr wahrscheinlich schien. Das ist anscheinend genau richtig.

Tom Hendersons Insider Gaming berichtet, dass Skull and Bones am 16. Februar 2024 starten soll. Er hat im Grunde eine makellose Erfolgsbilanz, wenn es um Ubisofts Pläne geht, also erwarten Sie in Kürze eine offizielle Ankündigung.