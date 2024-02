Skull and Bones Impressionen: Ein paar lustige Elemente retten das archaische Ganze nicht

HQ

Reden wir nicht um den heißen Brei herum: Viele von uns haben erwartet, dass Skull and Bones eine absolute Katastrophe sein wird. Nur sehr wenige Spiele haben die gleiche turbulente Entwicklung wie dieser Titel durchgemacht, tatsächlich gibt es wahrscheinlich nur ein großes Projekt, das eine schwierigere Entwicklung hatte, und das ist das fast mythische Beyond Good and Evil 2. Skull and Bones wurde jahrelang entwickelt und in dieser Zeit wurde auch die Entwicklung komplett neu gestartet, so dass es bereits mit einer Flutwelle gedämpfter Erwartungen der Fans konfrontiert ist. Aber ist das fair? Ist dies ein Spiel, bei dem Sie vorsichtig und vorsichtig sein sollten? Die Antwort auf diese Frage scheint überraschenderweise sowohl ja als auch nein zu sein.

Ich sage das, weil ich das vergangene Wochenende damit verbracht habe, so ziemlich alles zu tun, was ich in der offenen Beta für Skull and Bones tun kann. Ich habe die Anker gelichtet, verschiedene Teile des Indischen Ozeans und die Küste Afrikas bereist, Schiffe verschiedener Größen und Stile versenkt und begonnen, mir einen Namen als der berüchtigtste Pirat in den gemäßigten Gewässern zu machen. Nach stundenlangem Gameplay ist mir klar, dass Skull and Bones kein absoluter Albtraum von einem Spiel ist. Es gibt einen Körper und einen Rahmen, den Ubisoft entworfen hat, der grundsätzlich Spaß macht, aber das Hauptproblem bei diesem Spiel ist, dass es durch eine Vielzahl verschiedener anderer Probleme zurückgehalten wird. Wie wir in unserer Rezension zu Suicide Squad: Kill the Justice League gesagt haben, ist Skull and Bones auch ganz klar ein Spiel, das mit den falschen Prioritäten und zur falschen Zeit entwickelt wurde. Es ist ein Titel, der erscheinen wird, da die Verbraucher der unverdaulichen Live-Service-Giganten überdrüssig sind, während er gleichzeitig Kern-Gameplay-Systeme und Elemente bietet, die sich anfühlen, als wären sie aus den späten 2000er Jahren geklaut worden.

Die Idee von Skull and Bones ist fast schon MMORPG-artig. Du wirst in eine Mega-Welt geworfen und musst im Wesentlichen nur Quests und Aktivitäten abschließen, um Infamy Ruf zu verdienen (um neue Aktivitäten und Möglichkeiten freizuschalten) und Ressourcen und Ausrüstung zu sammeln, die du brauchst, um dein Schiff zu verbessern und zu verbessern, damit es anspruchsvollere Aufgaben und Feinde annehmen kann. Dies ist ein Spiel, in dem es ausschließlich um Fortschritt und die Jagd nach einer Machtfantasie geht, da es wirklich keine Kernhandlung gibt, der man folgen kann, nur sehr wenige sinnvolle und interessante Quests und Erzählstränge, die der Welt Charakter verleihen, und die meisten Quests verwenden das gleiche Kernformat, was bedeutet, dass es auch eine Menge Wiederholungen gibt. Ich gebe zu, das mag schrecklich langweilig klingen, und für viele wird es das auch sein, aber es gibt etwas am Gameplay, das einen dazu bringt, wiederzukommen.

Es wird einige Leute geben, die dir sagen, dass das Gameplay von Skull and Bones eine Kopie von Assassin's Creed IV: Black Flag ist, aber das ist es nicht. Dabei handelt es sich um ein schnelleres, weniger strategisches System, das fast wie ein Shooter wirkt. Du segelst über die riesige (und ich meine wirklich riesige) Karte und sprengst alles, was du willst, in Stücke. Egal, ob es sich um gegnerische Schiffe, Siedlungen zum Plündern oder Wildtiere handelt, die es zu jagen gilt, man kann den Fuß nicht vom Gaspedal nehmen, es ist ständige Action ohne Gewissensbisse, und um dem Rechnung zu tragen, kannst du ein Schiff bauen, das zu deinem Spielstil passt und über Waffen verfügt, die ihn weiter widerspiegeln. Wenn du gerne Schiffe jagst, kannst du Langwaffen am Bug ausrüsten, aber wenn du es vorziehst, dich in die Hitze des Gefechts zu begeben, kannst du zu einer Sammlung von Kurzstreckenkanonen an Backbord und Steuerbord tendieren, um alle nahen Bedrohungen zu zerfetzen. Die Anpassungsmöglichkeiten sind breit gefächert und tiefgreifend, und die eigentliche Kampf- und Bewegungsmechanik ist gut gestaltet, wenn auch nicht sehr realistisch (diese großen Holzschiffe haben die Manövrierfähigkeit eines RHIB-Bootes).

Der Punkt ist, dass Skull and Bones ein lustiges Spiel ist, das man in vielen Metriken spielen kann. Das Gefühl, Schiffe zu versenken und Fraktionen zu haben, die dich für deine berüchtigten Taten über die Meere jagen, ist alles sehr aufregend und fesselnd. Das Problem ist, dass der eigentliche Kern dessen, was von Ihnen erwartet wird, keine Bedeutung hat. Bei den Verträgen geht es darum, Waren in einen entfernten Hafen zu bringen, einen bestimmten Schiffstyp zu versenken und vergrabene Schätze zu finden, indem man einer sehr leicht verständlichen Karte folgt. Erst wenn man in Weltereignisse oder die anspruchsvolleren Verträge einsteigt, beginnt das Spiel sein Potenzial zu zeigen, aber hier beginnt ein anderes Element, das das Erlebnis beeinflusst.

Skull and Bones ist grundsätzlich alleine spielbar, aber es ist als Multiplayer-Spiel konzipiert und das bedeutet, dass viele der besten Aufgaben ein Team erfordern. Sicher, Ubisoft hat recht solide Multiplayer-Systeme implementiert, die Teamwork fördern, aber seien wir ehrlich, die meisten Leute werden sie nicht verwenden, um etwas anderes zu tun, als sich mit Freunden zu verbünden, was bedeutet, wenn Sie Ihre Freunde nicht davon überzeugen können, das Geld auszugeben, um das zu kaufen, was Ubisoft als AAAA-Erlebnis für 70 £ anbietet (das ist ohne Frage übertrieben), Sie werden wahrscheinlich einen Großteil der besten Inhalte vermeiden. Und das erstreckt sich auch auf den Fortschritt, denn die besten Belohnungen kommen von den schwierigsten Aufgaben, und wenn du sie nicht alleine bewältigen kannst, musst du auf die harte Tour Fortschritte machen und das wird eine absolute Ewigkeit dauern.

Wie auch immer, kommen wir jetzt zu den wirklichen Problemen. Abgesehen von Bugs und Performance-Problemen (auf die ich eine Fülle gestoßen bin, einschließlich harter Abstürze und Dialoge, die mich dazu zwangen, das Hauptmenü zu verlassen), bietet Skull and Bones ein Design, das nur als archaisch beschrieben werden kann. Du verlässt dein Schiff so gut wie nie, aber wenn du an Land gehst, gibt es nur eine Menge Ladebildschirme und Händler, die kaum etwas anderes machen. Es hat keinen Sinn, sein Schiff jemals zu verlassen, und ehrlich gesagt hätte Ubisoft eine Menge Mühe sparen können, indem es Docks einfach zu einer Auswahl von Menüs gemacht hätte, auf die man zugreifen kann, ohne sein Schiff zu verlassen. Ehrlich gesagt, würde das sogar dem Spiel zugute kommen, denn es gibt zu viele seltsame und kontraintuitive Gameplay-Systeme, die dich dazu zwingen, dein Schiff ohne Grund zu verlassen, einschließlich der Möglichkeit, nur schnell zu reisen, wenn du an einem Dock auf dem Boden stehst, und auch Docks, die nicht für die Schnellreise verfügbar sind, bis du tatsächlich von deinem Schiff steigst.

Es gibt so viele Teile dieses Spiels, die mich langweilen und frustrieren. Das Quest-Design ist größtenteils miserabel und die Erzählung ist nicht existent und hat dennoch aus irgendeinem Grund Dialogoptionen, die scheinbar keinerlei Einfluss auf das Spiel haben. Die Docks sind insgesamt die irrelevantesten Teile des Spiels, und es gibt keine interessanten Charaktere, die nicht nur für die Zwecke des Verkäufers gedacht sind. Skull and Bones erinnert mich an Launch Sea of Thieves, wo es sehr klar ist, dass dieses Spiel im Kern etwas Lustiges und Interessantes hat, aber es wird durch eine so breite Palette von Themen und Problemen zurückgehalten, dass es die meiste Zeit schwer ist, positiv zu bleiben. Für die Kreativen, die Spaß daran haben, ihre eigenen Geschichten zu entwerfen und zu produzieren, wird man zweifellos in der Lage sein, über einige dieser Probleme hinwegzusehen (wie Sie es wahrscheinlich mit Sea of Thieves vor all den Jahren getan haben), aber für alle anderen kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, dass Skull and Bones ein paar Wochen nach seinem Debüt Schwierigkeiten haben wird, das Engagement der Spieler aufrechtzuerhalten. wenn der rücksichtslose Fortschritt jede verbleibende Motivation aufgezehrt hat.

Es besteht die Möglichkeit, dass das Endgame und die letztgenannten Aktivitäten Skull and Bones deutlich verbessert werden, weshalb ich in ein paar Tagen oder einer Woche zurückkommen werde, um vollständigere Gedanken auf der Grundlage der vollständigen Veröffentlichung zu teilen, aber im Moment denke ich, dass Skull and Bones in die gleiche Kategorie wie Suicide Squad: Kill the Justice League fallen wird. Das ist die eines anderen Spiels, das als metaphorischer Sargnagel dienen wird, der die jüngste Flutwelle unerwünschter Live-Service-Projekte ist.