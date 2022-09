Skull and Bones hat sich erneut verzögert

HQ

Es ist so nicht schockierend, dass es tatsächlich schockierend wird, aber Ubisofts Piratenaktion Skull and Bones verzögert sich wieder. Es ist über fünf Jahre her, seit das Spiel angekündigt wurde, und die Idee war, dass es im folgenden Jahr, d.h. 2018, veröffentlicht werden würde, aber seitdem wurde es so oft verschoben, dass wir hier in der Redaktion ehrlich gesagt die Zählung verloren haben.

Aber die Dinge sahen so gut aus wie schon lange nicht mehr, als das Gameplay in diesem Sommer gezeigt wurde und bewies, dass es sich tatsächlich in der Entwicklung befand und nicht nur eine Fantasie und Phantasie. Der Inhalt ließ jedoch zu wünschen übrig, so dass es für Ubisoft dringend notwendig war, die Segel zu hissen und die Segel zu setzen, um dieses Jahr tatsächlich wie versprochen beenden zu können. Am 8. November, um genauer zu sein.

Aber das wird nicht passieren. Stattdessen ist der 9. März 2023 jetzt das neue Veröffentlichungsdatum - obwohl wir nicht gerade Geld darauf setzen würden. Die offene Beta, die kurz vor der Veröffentlichung starten sollte, wurde natürlich auch vorgezogen, aber der Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.

Bist du immer noch scharf auf Skull and Bones oder hast du das Gefühl, dass das Schiff gesegelt ist?