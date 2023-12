Skull and Bones für den Start im Februar bestätigt

HQ

Vor ein paar Wochen berichteten wir über die Nachrichten, die darauf hindeuteten, dass Skull and Bones voraussichtlich im Februar debütieren würde. Nun, die oft zuverlässigen Leute bei Insider Gaming haben sich wieder einmal bewährt, denn Ubisoft hat nun bestätigt, dass Skull and Bones am 16. Februar 2024 erscheinen soll.

Zumindest ist es das Moment. Bei der schieren Anzahl von Verzögerungen, die dieses Spiel erhalten hat, wäre es keine große Überraschung, wenn es wieder eine Änderung in letzter Minute geben würde. In Anbetracht der vielen Jahre, in denen dieses Projekt entwickelt wurde, ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass dies endlich der Zeitpunkt sein wird, an dem es einen Starttermin erhält.

Mit Blick auf die bevorstehende Veröffentlichung hat Ubisoft erklärt, dass ab dem 13. Februar 2024 drei Tage Early Access für alle angeboten werden, die Ubisoft+ abonnieren oder die Premium Edition des Spiels kaufen. Der Titel wird auch Crossplay und Cross-Progression unterstützen, sobald er erscheint.