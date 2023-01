Skull and Bones bekommt eine weitere große Verzögerung, Ubisoft sagt 3 unangekündigte Spiele ab

HQ

In einer Pressemitteilung, die gestern verschickt wurde, hat Ubisoft angekündigt, dass es 3 unangekündigte Spiele abgesagt hat und dass es das Piratenspiel Skull and Bones erneut verzögert, was es zum sechsten Mal macht, dass der Titel zurückgedrängt wurde.

Ubisoft skizzierte seine neue Finanzstrategie und sagte, dass es mit "großen Herausforderungen zu kämpfen hat, da sich die Branche weiter in Richtung Megamarken und langlebige Titel verlagert". Der Gaming-Riese zitierte unterdurchschnittliche Titel wie Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Just Dance 2023.

In einem Notfall-Investorenanruf teilte Ubisoft seinen besorgten Investoren mit, dass im nächsten Geschäftsjahr, beginnend im April 2023, einige große Titel veröffentlicht würden, darunter Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin's Creed: Mirage und andere unangekündigte Spiele.

Skull and Bones ist der große Verlierer dieser ganzen Situation, so scheint es, da das Piratenspiel, das bereits 2017 angekündigt wurde, seine sechste Verzögerung von März dieses Jahres auf ein unangekündigtes Datum erhält.

Obwohl Ubisoft in der Assassin's Creed- und Far Cry-Serie einige "Mega-Marken" unter seinen Fittichen hat, scheint Ubisoft immer noch Schwierigkeiten zu haben, seine Nische auf dem Markt zu finden. Es scheint, dass es seine breiteren Bemühungen zurücknimmt, sich in Zukunft auf einige wenige, größere Veröffentlichungen zu konzentrieren, aber wir müssen abwarten, ob dies für das Unternehmen funktioniert.