Skull and Bones: 12 Tipps und Tricks, um der berüchtigtste Pirat der Ozeane zu werden

Skull and Bones ist nach drei Tagen sogenanntem Early Access für alle, die sich eine der teureren Premium-Editionen des Spiels geschnappt haben, vollständig angekommen. Egal, ob ihr gerade erst in Ubisofts Multiplayer-Piratenabenteuer in See gestochen seid oder vor ein paar Tagen damit begonnen habt, wir haben unsere Erkenntnisse aus der letzten offenen Beta und den letzten Tagen gesammelt und ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt, die euch helfen, der furchterregendste und berüchtigtste Pirat im Indischen Ozean zu werden.

Schande ist wichtiger als Beute

Wenn du Skull and Bones anfängst, könntest du dazu neigen, zu glauben, dass das Verdienen von Silber und das Anhäufen von Ressourcen genauso wichtig ist wie das Abschließen von Aufträgen und Aufgaben und das Versenken von Schiffen, um dein Infamy -Level zu erhöhen. Das ist nicht der Fall. Du wirst mehr Silber verdienen, als du jemals richtig ausgeben kannst, und so viele Ressourcen sammeln, indem du einfach jede andere Aktivität ausführst, die Skull and Bones bietet. Infamy Auf der anderen Seite ist die grundlegende Level-Mechanik, was bedeutet, dass du nur bestimmte Blaupausen freischalten, auf bestimmte neue Questreihen und Möglichkeiten zugreifen und generell Fortschritte machen kannst, bis du berüchtigter wirst. Erfülle Aufträge, versenke Schiffe, mache dir einen Namen und alles andere wird sich von selbst ergeben.

Lassen Sie sich vom Wind leiten

Skull and Bones erklärt viele seiner komplizierteren und wichtigsten Elemente miserabel, was zweifellos der Grund dafür ist, dass Sie wahrscheinlich nicht wissen, wie man den Wind richtig nutzt. Ja, der Wind beeinflusst, wie sich dein Schiff bewegt, und nein, ich spreche nur davon, wenn du von stürmischer See herumgepeitscht wirst. Auf deinem HUD siehst du unten rechts einen kleinen Pfeil auf der Geschwindigkeitsanzeige deines Schiffes, das ist die Windrichtung. Wenn der Wind frontal auf Sie zukommt, bewegen Sie sich langsamer, also passen Sie Ihren Segelwinkel an und rollen Sie mit voller Geschwindigkeit weiter, anstatt mit der Hälfte Ihrer üblichen Geschwindigkeit zu stapfen.



Gehe nicht auf die Jagd nach Blaupausen

Wenn du dein Schiff ausrüsten und verbessern willst, wirst du feststellen, dass viele Waffen und Upgrades (sogar die Schiffe selbst) ausgegraut sind, bis du die richtige Blaupause gefunden hast. Skull and Bones wird dich dazu ermutigen, zu einem bestimmten Dock in der Welt zu gehen, um genau diese Blaupause zu finden. Mach dir keine Mühe. Es ist eine zeitraubende Aufgabe für niedere Verbesserungen. Es ist besser, wenn du dich weiter durch Verträge schlägst, die Karte dabei nativ erkundest und während dieser Erfahrung verschiedene Docks voller NPC-Händler findest.



Docken Sie an jedem Hafen an, den Sie finden

Wenn Sie einen neuen Hafen finden, docken Sie tatsächlich dort an. Segeln Sie nicht vorbei, bis Sie das Knirschen von Sand unter Ihren Stiefeln gespürt haben, sonst werden Sie dieses Dock nicht als Schnellreisepunkt freischalten. Es mag wie eine einfache Sache erscheinen, aber du wirst es viel mehr bemerken, wenn du anfängst, die weite Welt zu erkunden, und die Entfernungen zwischen den Teilen der Landmasse betragen manchmal über 10.000 Einheiten!



Benutze dein Schiff so, wie es benutzt werden soll

Wenn du ein neues Schiff baust, verwende es so, wie es gebraucht werden soll. Auch hier mag es albern erscheinen, darauf hinzuweisen, aber wenn du ein tankiges Schiff mit viel Panzerung baust, wirst du nicht in der Lage sein, gegnerische Schiffe zu jagen und in Stücke zu sprengen. Wenn du ein Schiff baust, das sich durch Mannschaftsangriffe auszeichnet, wird es auch nicht besonders gut darin sein, andere Schiffe zu rammen. Spielen Sie Ihre Stärken aus und schützen Sie Ihre Schwächen, indem Sie sich weigern, sie zu enthüllen.

Übertreiben Sie es nicht

Sie werden auf Stellen stoßen, an denen Sie feststellen, dass das Spiel einfach zu einfach ist. Kein Schiff bedroht dich, du kannst effektiv herumreisen und alles und jedes in Stücke reißen. Dies wird euch zweifellos ein ungefundenes Vertrauen einflößen, und ihr seid vielleicht geneigt zu denken, dass ihr es einfach mit einem Schiff aufnehmen könnt, das ein höheres Level hat als ihr. Sie werden sich gewaltig irren. Schiffe haben aus einem bestimmten Grund eine Wasserwaage, wenn du also vorhast, es mit jemandem aufzunehmen, der einen größeren Mast hat als du (wenn du verstehst, was ich meine), behandle ihn vorsichtig und ziehe dich zurück, wenn du dich in den Seilen befindest. Eine aufgegebene Schlacht ist besser als ein gesunkenes Schiff.



Schiffsgröße ist nicht alles...

Apropos Mastgröße: Ein größeres Schiff bedeutet nicht gleich ein besseres Schiff. Einige Schiffe sollen kleiner sein, damit sie in Schlachten ein- und aussteigen und ihre Manövrierfähigkeit nutzen können, um Gegner zu deklassieren. Wenn du mir nicht glaubst, versuche deine Hand gegen das winzige Piratenschiff, das du herumklopfen gesehen hast, und sieh zu, wie sie dich mit einem schnellen Doppelschlag auf den bringen können.



... Aber stellen Sie sicher, dass Sie auf ein neues Schiff upgraden, wenn Sie können

Davon abgesehen lohnt es sich auf jeden Fall, wenn du die Ressourcen und Blaupausen hast, um eine größere Schiffsklasse freizuschalten. Du wirst in der Lage sein, ein größeres Schiff mit mehr Waffenoptionen auszustatten, du wirst schneller reisen, du wirst in der Lage sein, mehr Beute zu lagern und du wirst in der Lage sein, eine höhere Schiffsstufe zu erreichen. Es hat Vorteile, ein größerer Fisch im Meer zu sein, aber erwarte nicht, dass jede Elritze, die du triffst, Nahrung ist, die leicht zu verschlingen ist. Aber hey, genug mit den Fisch-Wortspielen...



Konzentriere dich so früh wie möglich auf das Ruder

Sobald du das Helm freischaltest, nachdem du dein Infamy ein paar Mal aufgewertet hast, nutze dieses Schmugglersystem als eine der Hauptquellen für zukünftige Verträge. Warum? Denn wenn du ein Kingpin wirst und sich die Endgame-Aktivitäten wirklich präsentieren, brauchst du viele der Helm -spezifischen Währungen, um deine Bemühungen voranzubringen. Wenn du bereits Stunden damit verbracht hast, diese Verträge abzuschließen, wirst du einen großen Vorsprung haben, wenn es darum geht, nicht nur zukünftige Helm Aufgaben zu erleichtern, sondern auch um Blaupausen für wirklich hochwertige Schiffsteile und Waffen zu erwerben.

Plündern, plündern, plündern

Neben der Teilnahme an Weltereignissen und unglaublich anspruchsvollen Aktivitäten im späten Spiel, um die besten Ressourcen und Gegenstände zu erhalten, ist eine der einfachsten Möglichkeiten, bessere Beute zu erhalten, einfach Siedlungen zu plündern. Ja, die riesigen Festungen belohnen dich mit jeder Menge Beute, aber sie werden dir auch direkt ins Maul schlagen und dich weinend nach Hause rennen lassen. Einige der kleineren und weniger hochstufigen Siedlungen und Festungen belohnen auch hochwertige Ausrüstung, und du kannst die meisten davon alleine erledigen, was sie ideal macht, um Ressourcen zu farmen.



Rüsten Sie Ihre Tools auf

Das Ernten von Erz, Früchten, Holz und Fasern und das Plündern von Schiffswracks wird dir wahrscheinlich ziemlich schnell langweilig, aber dieses System ist eine einfache und schnelle Möglichkeit, Rohstoffe zu verdienen. Es wird noch einfacher und schneller, wenn du deine Werkzeuge verbesserst, denn das bedeutet, dass jede Aktion, die du im Ernte-Minispiel abschließt, mehr Ressourcen belohnt, also gib ein wenig von deiner hart verdienten Beute aus und investiere in die Zukunft.



Zeige keine Gnade für leichte Infamie

Zu guter Letzt, wenn du deinen Infamy -Rang schnell verbessern willst, abgesehen davon, dass du den Hauptquestreihen folgst, die große Mengen an Infamy belohnen, ist eine der besten Möglichkeiten, Infamy zu verdienen, einfach in offene Gewässer zu gehen und jedes Schiff zu versenken, auf das du dein Fernglas-Auge richtest. Du bekommst nicht nur jede Menge Beute, die du für Silber und Ressourcen verkaufen kannst, um dein Schiff zu verbessern, sondern du kannst auch Hunderte von Infamy erhalten, wenn du einfach ein paar verschiedene Schiffe in Davy Jones' Spind schickst. Es ist einfach, schnell, lohnend und wahrscheinlich die lustigste Aktivität, der Sie sich auf Skull and Bones hingeben können.