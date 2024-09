Skoda enthüllt den neuen Elroq am 1. Oktober

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Skoda bald ein brandneues Mitglied der Elroq-Familie vorstellen wird. Dies wird in vielerlei Hinsicht ein Neustart sein, da es das erste Modell sein wird, das dieModern Solid neue Designphilosophie von Skoda übernimmt und gleichzeitig der erste vollelektrische Kompakt-SUV des Autoherstellers ist.

Da wir all dies wussten, stellt sich die Frage, welche Entwicklung es heute wert ist, hervorgehoben zu werden? Nun, Skoda hat jetzt das genaue Datum bekannt gegeben, an dem es diesen aktualisierten Elroq der Welt vorstellen wird.

Der 1. Oktober ist das Datum, an dem eine Show in Prag stattfindet und in die ganze Welt gestreamt wird, um allen einen ersten Vorgeschmack darauf zu geben, was dieses Modell zu bieten hat. Sie können einschalten und die Enthüllung hier verfolgen.

Skoda

Werbung: