Skin Deep erscheint im April auf dem PC

Im Rahmen der Annapurna Interactive Showcase, die kürzlich passiert ist, hat Entwickler Blendo Games gerade enthüllt, wann wir mit seiner Einzelspieler-Shooter Skin Deep auf dem PC rechnen können.

Der Sci-Fi-Titel, in dem die Spieler eine Raumschiffübernahme durch Piraten überwinden müssen, indem sie sich anschleichen und ihre Bemühungen sabotieren, wird am 30. April über Steam auf dem PC debütieren, und die aufregende Nachricht ist, dass wenn Sie diese zwei Monate nicht warten können, um die Action selbst zu erleben, gerade eine Demo für das Spiel verfügbar gemacht wurde. Wenn Sie zum laufenden Steam Next Fest gehen, können Sie einen Teil von Skin Deep durchspielen, um zu sehen, ob dieses Spiel auf Ihrer Wunschliste stehen sollte.

Unten findest du auch den neuesten Trailer zum Spiel, um mehr über das Spiel zu erfahren.