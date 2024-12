Skibidi Toilet besteigt den Thron in Fortnite

HQ

Fortnite hat gerade sein bisher wildestes Crossover veröffentlicht und das berüchtigte Skibidi Toilet-Meme ins Spiel gebracht. Gerüchte über neue kosmetische Gegenstände waren im Umlauf, und heute bestätigte Epic Games sie. Spieler können sich jetzt das Skibidi-Toilettenpaket holen, das den Plugerman-Skin, einen Skibidi-Rucksack im Lego-Stil, einen separaten Skibidi-Toilettenrucksack und eine Plungerman-Spitzhacke enthält. Das Bundle kostet dich 2.200 V-Bucks, obwohl es derzeit zum ursprünglichen Preis von 2.900 V-Bucks im Angebot ist.

Skibidi Toilet, kreiert von Alexey Gerasimov, hat das Internet mit seinem absurden Humor und seinen skurrilen Animationen im Sturm erobert. In der Serie gibt es Toiletten mit menschlichen Köpfen, die in lächerliche Schlachten verwickelt sind, alles zur eingängigen Melodie von "Dom Dom Yes Yeah" von Biser King. Was als kurze, bizarre Clips begann, hat sich zu einem ausgewachsenen Meme entwickelt, mit einer treuen Fangemeinde und sogar einer Filmadaption in Arbeit.

Die neueste Zusammenarbeit von Fortnite ist nur ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte des Spiels mit seltsamen und unerwarteten Partnerschaften. Von Spider-Man bis Goku hat das Spiel nie davor zurückgeschreckt, Popkultur mit seinem Battle-Royale-Wahnsinn zu vermischen. Während sich einige Spieler über dieses verrückte Crossover den Kopf zerbrechen, scheinen die meisten die Seltsamkeit zu lieben. Aber handeln Sie schnell – dieses zeitlich begrenzte Paket wird bis zum 29. Dezember 2024 verschwunden sein.

Also, was denkst du – wirst du dir das Skibidi Toilet Bundle holen, oder ist dieser eine Crossover ein wenig zu verrückt für deinen Geschmack?