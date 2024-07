Skibidi Toilet bekommt ein Film- und TV-Franchise von Michael Bay

HQ

Skibidi Toilet ist die neueste virale Sensation, die die Köpfe der iPad-Kinder erobert. Es ist eine YouTube-Serie, die in Garry's Mod erstellt wurde, in der die Welt von bösen Toiletten übernommen wurde, die seltsam lächelnde Köpfe im Inneren haben.

Jede Episode der YouTube-Serie wird innerhalb weniger Stunden nach dem Hochladen millionenfach angesehen, und bei einer solchen Popularität können Sie sicher sein, dass Hollywood Dollarscheine riecht, auch wenn es es nicht versteht. Laut Variety ist ein Film- und TV-Franchise von Skibidi Toilet in Arbeit, mit keinem Geringeren als Michael Bay an der Spitze.

Der ehemalige Präsident von Paramount Pictures, Adam Goodman, arbeitet ebenfalls an dem Projekt und sagte Folgendes: "Wir sind gerade in Gesprächen, sowohl auf der Fernsehseite als auch in den ersten Gesprächen auf der Filmseite. Aber es ist nicht das A und O für uns."

Wir sind uns nicht sicher, wie man Skibidi Toilet verfilmen kann, da keines der Videos länger als 5 Minuten dauert und keines von ihnen einen echten Dialog hat. Aber wenn Geld im Spiel ist, wird Hollywood einen Weg finden.

