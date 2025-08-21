Skeletor gibt in He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction zurück

Ein brandneues He-Man-Spiel ist auf dem Weg. He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction ist ein Side-Scrolling-Brawler im Retro-inspirierten Pixel-Art-Stil, der von Bitmap Bureau zusammen mit Mattel und Limited Run Games entwickelt wurde. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über He-Man, Teela, Man-At-Arms und mehr und kämpfen in 12 großen und abwechslungsreichen Levels voller unerbittlicher Action, Power-Ups, Magie und Spezialfähigkeiten. Die Mission: Skeletor daran hindern, ein uraltes Ritual zu vollenden, das Eternia in ewige Dunkelheit stürzen könnte.

Erika Winterholler von Mattel beschrieb das Projekt als "einen Liebesbrief an diejenigen, die mit He-Man aufgewachsen sind" und kombinierte klassische Grafik mit modernem Gameplay. Josh Fairhurst von Limited Run Games fügte hinzu, dass es "das Arcade-Spiel von Masters of the Universe ist, nach dem ich mich als Kind gesehnt habe." He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction ist für Playstation 5, Xbox Series S/X, Switch und PC bestätigt. Schauen Sie sich den fantastischen Trailer unten an.