Skeleton Crew - Staffel 1

Ich war in letzter Zeit nicht der freundlichste Kritiker gegenüber Star Wars, da ich festgestellt habe, dass die von Lucasfilm und Disney produzierten Serien und Filme nicht das Maß an Nervenkitzel und epischem Sci-Fi-Ausmaß hatten, für das das Franchise einst bekannt war. Das letzte Jahr hat das größtenteils bewiesen, mit einer mittelmäßigen letzten Staffel von The Bad Batch, einer einfach feinen Tales of the Empire und einer ehrlich gesagt enttäuschenden The Acolyte. Dann kam der Dezember und wir lernten Skeleton Crew kennen, eine neue Serie, die mit einer Sammlung von Episoden begann, die mich nicht davon überzeugten, dass uns viel mehr als ein weiteres mittelmäßiges, grenzwertig enttäuschendes Abenteuer in einer weit, weit entfernten Galaxie erwarten würde. Im Laufe der Serie habe ich jedoch zunehmend gefreut, was die Schöpfer Christopher Ford und Jon Watts zu bieten hatten, so sehr, dass Skeleton Crew als eines der besseren Projekte der letztenStar Wars Zeit hervorsticht.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Skeleton Crew folgt einer Gruppe von Jugendlichen, die sich auf eine Reise durch die Sterne begeben, in der Hoffnung, zu ihrem Heimatplaneten, dem mythischen At Attin, zurückzukehren. Diese Reise ist jedoch alles andere als einfach, da diese ferne Welt für die gesamte Galaxie alles andere als eine Legende ist, was bedeutet, dass die Kinder gezwungen sind, ihr Vertrauen in einen Fremden zu setzen, von dem sie bald erkennen, dass es sich um einen verdrehten und grausamen Piraten handelt. Es ist aus zwei Hauptgründen eine interessante Geschichte; Erstens ist es fast wie ein reines Familienabenteuer konzipiert, da die jungen Darsteller weit davon entfernt sind, Heranwachsende zu sein, und zweitens, weil die Galaxis hier im Gegensatz zu anderen Star Wars -Projekten nicht gefährdet ist und es keine Jedi und Sith gibt, die für Gut und Böse kämpfen. Es ist nur ein kleines, einfaches Abenteuer mit begrenzten Auswirkungen auf die weitere Star Wars Welt.

Obwohl ich dieses Konzept schätze, fangen die jungen Darsteller mich nicht ganz so ein und unterhalten mich, wie es andere Star Wars Protagonisten in der Vergangenheit getan haben. Ja, sie sind sehr jung und es fehlt ihnen das Training und die Erfahrung, um sich mit etablierteren Stars zu messen, aber gleichzeitig sind diese vier Helden weit davon entfernt, ikonische Kevin-Macallister-Typen zu sein. Hinzu kommt der Rest der Besetzung, die bestenfalls kleinere und inkonsistente Rollen haben. Eine große Betonung und Gewicht liegt fest auf den Schultern von Jude Law, der auch eine unausgewogene Darstellung bietet, was wahrscheinlich zum Teil darauf zurückzuführen ist, wie sein Charakter auf episodischer Basis die Seiten und die Dynamik wechselt. Während ich nicht leugnen will, dass Laws Charakter Jod Na Nawood zu Beginn zu wünschen übrig lässt, entwickelt er sich am Ende der Staffel zu einem ziemlich kompetenten und würdigen Bösewicht, einer, der sogar bis in die letzte Episode hinein ein gewisses Maß an Rätsel in Bezug auf seine wahren Motive und seine Vergangenheit bleibt.

Abgesehen von der Handlung und den Darbietungen, wenn es einen Bereich gibt, den Skeleton Crew, wie die meisten Star Wars -Filme und -Serien zuvor, absolut auf den Punkt bringt, dann sind es die Spezialeffekte, das Set-Design, die Kostüme und der Ton.Star Wars Unabhängig davon, wie du jedes Projekt betrachtest, haut dich jedes Projekt immer wieder um, mit detaillierten und reichhaltigen Sets, farbenfrohen und unvergesslichen Kostümen und praktischen Effekten, lebendigen und atemberaubenden Spezialeffekten und Audiosounds, der dein Haus zum Rütteln bringt, wenn dein Lautsprechersystem den charakteristischen Klang eines Raumschiffs ertönt, das in den Hyperraum abhebt, oder eines Lichtschwerts, das aktiviert wird. Skeleton Crew verpasst hier keinen Beat und fühlt sich vom Produktionsstandpunkt aus unglaublich hochwertig an.

Jetzt, da die Staffel zu Ende ist, möchte ich auch mit dem Finger auf das Tempo zeigen und darauf, wie jede der Episoden abgeschnitten hat. Zunächst einmal wächst und verbessert sich, wie ich bereits angedeutet habe, Skeleton Crew im Laufe der Saison, bis zu dem Punkt, an dem die letzte Hälfte besser ist als die erste. Zwischen einer großartigen vorletzten Episode und einer fantastischen fünften Episode, die die Crew ausgerechnet in ein galaktisches Spa führte, schafft es Skeleton Crew, dass man Lust hat, wöchentlich zurückzukehren, und das ist etwas, was ich in letzter Zeit nicht oft Star Wars tun wollte. Allerdings möchte ich hinzufügen, dass das Finale mit einem etwas abrupten und weniger erfüllenden Stopp endet, aber es ist auch kein Ende, das einknickt und einen bedeutungslosen Fan-Service präsentiert, also werde ich die Serie aus diesem Grund anflehen und feiern.

Der einzige Bereich, in dem ich eine gewisse Vorsicht walten lassen würde, ist, dass Skeleton Crew zwar unterhaltsam war, es sich aber aufgrund der einzigartigen Prämisse so angefühlt hat. Im Wesentlichen hoffe ich, dass wir keine Kavalkade von Skeleton Crew -ähnlichen Shows sehen, die sich in erster Linie an jüngere Leute richten und denen der größere Star Wars -Fokus fehlt, denn damit Star Wars erfolgreich ist, muss es ein Gleichgewicht zwischen dem Großen und dem Nebenfach geben, und Skeleton Crew ist ein klares Beispiel dafür, dass letzteres seit Jahren fehlt.

Aber im Großen und Ganzen ist es zwar nicht der Grund, warum du dich wieder in Star Wars verliebst und die Hoffnung aufbaust, dass dieses Franchise sein immenses Potenzial wieder entfalten kann, aber Skeleton Crew war eine unterhaltsame Beobachtung, die für alle Zuschauer großartig ist und von der du nicht in die breitere und immer komplexer werdende Bibliothek der Star Wars Geschichte eingeweiht sein musst. Es ist eine einfache, entzückende und unterhaltsame Uhr, und ehrlich gesagt ist das genau das, was ich mir von einer infantileren und familienfreundlicheren Star Wars -Serie wünsche.