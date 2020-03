Skater XL hüpft auch auf Playstation 4 rum

Session ist nicht das einzige Skateboard-Spiel, das Fans vom traurigen Gedanken an ein niemals erscheinendes Skate 4 abhält. Easy Day Studios haben vor einem guten Jahr großes Interesse mit ihrer "Tech-Demo" namens Skater XL auf sich gezogen. Obwohl das Projekt noch einige Arbeit vor sich hat, wird bereits deutlich, dass es auch für die Playstation 4 kommen wird. Die Entwickler bestätigten, dass Skater XL noch in diesem Jahr auf allen aktuellen Systemen erscheinen wird. Das Team bekräftigt außerdem, dass die Version 1.0 "sehr bald" fertig sei, sodass wir hoffentlich nicht mehr lange darauf warten müssen. Skater XL hat vor allem mit seiner Steuerung auf sich aufmerksam gemacht, die Sam in seiner Vorschau versucht hat, genauer zu veranschaulichen.

You watching Werben