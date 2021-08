Skater XL: Bis zu zehn Spieler tummeln sich nach Update auf Online-Skateplätzen

Easy Day Studios möchten den sozialen Aspekt ihres Skateboard-Spiels Skater XL ausbauen und aus diesem Grund haben sie diese Woche ein neues Mehrspieler-Update ausgeliefert. Ihr könnt ab sofort mit bis zu zehn Skatern online abhängen und die verfügbaren Kurse unsicher machen. Was auch immer ihr gemeinsam anstellt (im Modus "Free Skate" gibt es keine Ziele), lässt sich mit dem integrierten In-Game-Replay-Editor für die Ewigkeit festhalten und nachbearbeiten. Online könnt ihr einem zufälligen, offenen Raum beitreten oder einen eigenen Skateplatz mit einem Passwort für euch und eure Crew reservieren.

In Vorbereitung auf dieses Online-Update haben die Entwickler übrigens auch die technische Seite der Konsolenversionen von Skater XL auf Playstation 4 und Xbox One auf Vordermann gebracht. Seit Januar hat das Team das Spielgerüst aktualisiert, um die Performance zu verbessern. Dadurch sei ein „signifikanter" Sprung in der Bildrate möglich gewesen, schreibt der Unternehmenssprecher Jeff Goforth im Playstation-Blog.