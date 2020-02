Skateboard-Simulation Session bekommt bald neues Level

Crea-ture Studios arbeitet derzeit an einem Skateboard-Spiel namens Session, das für all diejenigen von Interesse ist, die mehr von der Skate-Marke sehen wollen. Im Moment grindet das Game bereits die Early-Access-Phase von Steam rauf und runter, doch diese Woche sollen neue Infos kommen. Auf Twitter schreiben die Entwickler, dass Session am Mittwoch unter anderem um einen neuen Track erweitert wird - außerdem scheint es so, als haben Crea-ture gute Infos für Xbox-One-Spieler (wahrscheinlich wird ein Premiere-Termin bekanntgegeben). Wir halten euch auf dem Laufenden.