Skateboards kommen nächste Woche endlich zu Riders Republic

Ubisoft hat bestätigt, dass Spieler endlich in der Lage sein werden, in Riders Republic einen lang erwarteten und erwarteten Fahrzeugtyp zu shredden und zu grinden. Denn als Teil von Season 8: The Deck Festival werden Skateboards zum Sporttitel kommen.

Der neue Sportart, der bereits nächste Woche, am 27. September 2023, auf allen Plattformen erscheinen soll, bringt eine Reihe neuer Moves und Tricks mit sich, die du ausführen kannst, um rund um die Republic zu skaten und deine Fähigkeiten zur Schau zu stellen.

Um diese neue Sportart zu zeigen, hat Ubisoft einen Trailer für die kommende Saison veröffentlicht, der uns einen Einblick gibt, wie Skateboarding in den Nervenkitzel und Spaß integriert wird. Fangen Sie das unten ein.