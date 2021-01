Skate-4-Entwickler heißen nun "Full Circle"

You're watching Werben

EA hat den Entwicklern von Skate 4 ein eigenes Studio zur Verfügung gestellt. Gestern informierte uns der Publisher darüber, dass ein neues Unternehmen namens "Full Circle" mit Sitz in Vancouver, Kanada, geschaffen wurde, um die "nächste Evolution von Skate" (sie nennen das Kind immer noch nicht beim Namen) zu schaffen. Full Circle stellt jetzt Talente aus aller Welt ein und momentan freuen sich alle Beteiligten, wieder an der Marke zu arbeiten. Vor einem halben Jahr kündigte EA Skate 4 offiziell an, seitdem wurden offenbar nur die Grundlagen geschaffen. Es dauert also sicher noch eine Weile, bis wir das nächste Spiel der Reihe zu Gesicht bekommen.