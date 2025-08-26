Skate wird viel früher in den Early Access starten, als ihr vielleicht erwartet

HQ

Kürzlich haben EA und Entwickler Full Circle versprochen, dass sie das feste Startdatum für Skate sehr bald, genauer gesagt heute, bekannt geben werden. Nun, das ist gerade passiert und es hat sich gezeigt, dass der erwartete Neustart viel, viel näher ist, als ihr vielleicht erwartet habt.

Der Early Access startet bereits am 16. September und schon bald können Fans auf den Konsolen San Vansterdam (Steam /Epic Games Store /EA App ), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S Konsolen wechseln, tricksen und grinden.

Skate wird als kostenloses Spiel zum Download veröffentlicht, was bedeutet, dass man keinen Cent ausgeben muss, um es auszuprobieren, aber es wird zusätzliche Möglichkeiten geben, Geld auszugeben, um das Erlebnis mit Kosmetika zu verbessern.

Auf die Frage, was man von Skate erwarten kann, erklärt die Pressemitteilung: "Skate spielt in der pulsierenden Stadt San Vansterdam und ist ein Multiplayer-Skateboarding-Ziel, das eine riesige offene Welt bietet, in der Spieler einzigartige Skate Spots entdecken, verrückte Tricks landen und sich online mit Freunden verbinden - oder gegeneinander antreten. Mit vier einzigartigen Vierteln - Hedgemont, Gullcrest, Market Mile und Brickswich - die jeweils ihre eigene Atmosphäre und Herausforderungen bieten, ist die Stadt ein riesiger Spielplatz für Skater. Von Parks und Plätzen bis hin zu Dächern und massiven Rampen ist jede Ecke vollgepackt mit Spots, die man skaten kann, darunter das House of Rolling Reverence, eine ehemalige Kirche, die in ein Trickparadies für Skater verwandelt wurde."

Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit der Community entwickelt und wird mit dem Feedback seiner Fans während der Early-Access-Phase weiter ausgebaut und verbessert. Es ist unklar, wie lange der Early Access dauern wird, aber uns wurde gesagt, dass "von Skate noch viel mehr kommen wird".