Skate Story erscheint später in diesem Jahr sowohl für PS5 als auch für PC

Ursprünglich bereits im Jahr 2022 für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 angekündigt, scheint das Skate Story von Solo-Entwickler Sam Eng im neuen Overlord-Trailer, der auch die Nachricht begleitet, dass das Spiel später in diesem Jahr für PS5 erscheinen wird, endlich näher an der Veröffentlichung zu sein.

Wir sind uns immer noch nicht sicher, wann genau dieser Start sein wird, aber es gibt noch viel bis 2025, mit vielen Events, bei denen Skate Story sein Veröffentlichungsdatum verraten könnte, wie z. B. ein Devolver Direct oder etwas Ähnliches.

Skate Story versetzt uns in die Rolle eines Dämons, der sich in der Unterwelt zurechtfinden muss, um den ganzen Weg bis zum Mond zu klettern und ihn zu verschlingen. Seltsames Zeug, aber die Welt von Skate Story scheint so einzigartig zu sein, dass wir unsere Augen nicht von ihr abwenden können.