Skate Story bekommt endlich das Veröffentlichungsdatum Dezember im neuen Trailer

Endlich ein Spiel, das nicht ins Jahr 2026 verschoben wird. Devolver Digital und Sam Eng's Skate Story haben uns ein Veröffentlichungsdatum genannt, und anstatt sich auf das nächste Jahr zu stürzen, wird es bis zu seiner Veröffentlichung am 8. Dezember dieses Jahres grinden.

Skate Story folgt einem Dämon aus Glas und Schmerz, der durch die Hölle schlittert, nachdem er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Du streifst durch die Welt und verschlingst die Monde, damit du deine Schulden begleichen kannst. Es sieht jedoch so aus, als würden wir im Laufe des Spiels sehen, dass das Verschlingen eines Mondes ziemlich negative Folgen haben kann, mit denen wir uns im Laufe unseres Skate-Abenteuers auseinandersetzen müssen.

Mit einer Kombination aus elegantem Look und hämmerndem Soundtrack beschäftigt Skate Story die Spieler seit seiner Enthüllung im Jahr 2020. Seitdem gab es zahlreiche Veröffentlichungsfenster, aber jetzt scheint es endlich bereit zu sein, in nur ein paar Monaten auf PC, PS5 und Nintendo Switch 2 zu landen.