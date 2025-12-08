HQ

Man könnte argumentieren, dass Indie der einzige Bereich der Videospielwelt ist, in dem wahre Kreativität und künstlerischer Ausdruck noch existieren. Natürlich gibt es einzigartige und frische Ideen, die in andere Bereiche des Spielesektors kommen, aber Indie ist so ziemlich der einzige Ort, an dem man Spiele wie das neueste Projekt des Entwicklers Sam Eng findet.

Kurz gesagt, Skate Story ist eine bizarre Mischung, ein eigenartiges Erlebnis, das eine so einfache Prämisse wie das Skateboard-Gameplay, wie wir es in einem Tony Hawk's Pro Skater -Remake und einem Skate -Reboot in diesem Jahr gesehen haben, mit einer seltsamen und metaphorisch schweren Erzählung kombiniert. Es ist so ein Projekt, bei dem man sich durch die verschiedenen Level bewegen kann, epische Kombos landet und beeindruckende Tricks aneinanderreiht, während man gleichzeitig völlig verloren und verwirrt ist von dem, was die Hauptgeschichte einem sagen will. Es wäre wie ein Film von Salvador Dalí, derMarvel Regie führt.

Das hat an sich schon Vor- und Nachteile. Zum einen ist das eigentliche Gameplay, besonders wenn es der Körper ist, der das Spiel vorantreibt, ziemlich brillant. Für einen Indie-Titel, der größtenteils von einer einzelnen Person entwickelt wurde, bekommen wir eine ziemlich fantastische Auswahl an Skateboard-Mechaniken. Es ist bei weitem nicht so komplex wie die etablierten AAA-Titanen, aber du kannst ganz einfach eine Menge einzigartiger und abwechslungsreicher Tricks meistern und landen, indem du einfach die Tasten in der richtigen Reihenfolge drückst – wie bei einer Kampfspiel-Kombo (also kein Herumspielen mit seltsamen Analogstick-Positionen), auf vielfältige Weise grinden, Powersliden, auf und von deinem Board klettern, und sich mühelos auf erfüllende Weise um die Welt zu bewegen. Wenn man steile Hügel zu einem donnernden Soundtrack hinunterfliegen oder Kombos für eine hohe Punktzahl aneinanderreihen muss, ist es ein sehr gut zusammengestelltes Erlebnis, aus dem man viel Spaß ziehen kann.

Doch dann verlangsamt sich das Ganze und es orientiert sich wieder mehr an der metaphorischen Erzählung. Die Grundannahme ist, dass man, um der Unterwelt zu entkommen, einen Vertrag mit dem Teufel abschließt, der besagt, dass man frei ist, wenn man den Mond isst. Um zum kosmischen Körper zu gelangen, erhält man ein fast ätherisches Skateboard und wird in ein Wesen aus Glas und Schmerz verwandelt, ein Gefäß, das den Mond einst verschlungen fassen kann. Doch im Verlauf der Geschichte erfährst du, dass du auf vielfältige Weise getäuscht wurdest, unter anderem, dass es nicht nur einen, sondern sieben Mond gibt und dass der Teufel dich nicht einmal gehen lässt, wenn du das Kunststück vollendest... Das alles bedeutet, dass im Laufe jedes Kapitels verschiedene narrative Wendungen eingeführt werden, einige beziehen sich auf Alice im Wunderland, wie zum Beispiel ein Kaninchen zu jagen (das sich tatsächlich als Ratte herausstellt, was verwirrend ist, ja) durch Portale (Kaninchenlöcher), und andere, die mit den neun Höllenkreisen aus Dantes Inferno übereinstimmen. Es ist manchmal viel zu verarbeiten, und es fühlt sich an, als würde man ein surreales Gemälde in einem Museum betrachten und versuchen, die dahinterstehende Prämisse zu verstehen – nur mit dem Vorbehalt, dass es sich nicht um ein offenes Gemälde handelt, sondern um ein Videospiel mit einer klaren und voranschreitenden Erzählung.

Abgesehen von der Geschichte, mit der sich manche identifizieren und die sie lieben und andere verwirren, finden wir ein strukturiertes Setting, bei dem jedes Kapitel im Grunde auf die gleiche Weise zusammengestellt wird. Man beginnt damit, sich durch einige Portale in intensiver Skateboard-Action zu bewegen und landet dann in einer offeneren Umgebung, in der man einige kleinere und ungewöhnliche Aufgaben erledigen muss, um weiterzukommen. Dies ist der Teil des Spiels, der offener für Spielerfreiheit ist, da du dort so viel Zeit verbringen kannst, wie du möchtest, Tricks ausführen und Seelenpunkte sammeln, die im Grunde eine Währung sind, die man nur für Kosmetika ausgeben kann, wenn man möchte. Man muss nie ein einzelnes kosmetisches Accessoire erwerben, wenn man nicht möchte, aber die Option ist vorhanden. Jedenfalls hakst du diese bizarren Nebenaufgaben ab, wie einer Taube mit Schreibblockade zu helfen, indem du Buchstaben in der Gegend sammelst, um Wörter wie "Cheese" zu buchstabieren, damit du ihren Laptop ausleihen kannst, um ein Formular auszudrucken, um schlafen zu können und eine 1984-ähnliche Aufsichtsabteilung von deinem Rücken zu nehmen (ich weiß, so verdammt seltsam), und schließlich kannst du zum letzten Teil des Kapitels übergehen, der meist in Form eines Bosskampfes stattfindet.

Die Bosskämpfe sind visuelle Spektakel, aber sie sind nicht wirklich komplex zusammengesetzte Ideen. Im Grunde musst du die Monde (und mehr...) "besiegen", indem du durch Tricks und Kombos Punkte und Punktzahl besiegst und sie dann typischerweise im Lichtzauber dieser Bosse abschöpfst, um ihnen Schaden zuzufügen. Es ist keine riesige Angelegenheit, da diese Begegnungen oft in etwa fünf Minuten vorbei sind, aber sie gehören zu den einprägsamsten Teilen des größeren Spiels. Der Aufbau jedes Kapitels bringt Gameplay-Abwechslung, auch wenn das Tempo vielleicht etwas weniger ausgewogen ist, da die offenen Abschnitte und die Quests meist sehr, sehr langsam sind. Oh, und nochmal, unglaublich eigenartig.

Abgesehen davon sind die anderen herausragenden Aspekte von Skate Story ohne Zweifel der Kunststil und der Soundtrack. Die Kunst ist passend seltsam und manchmal vielleicht etwas schwer zu begreifen, auch wenn sie einzigartig und einprägsam ist und sehr typisch für dieses Projekt wirkt. Dann gibt es den Soundtrack, der vom New Yorker Künstler Blood Cultures geschaffen wurde, und das ist vielleicht mein Lieblingsteil von Skate Story, da er einen abwechslungsreichen und spannenden Soundtrack präsentiert, der Musik in allen möglichen Themen und Kategorien bietet und perfekt zu dem Teil des Gameplays passt, in den man eintaucht. Es ist etwas Besonderes und bleibt im Gedächtnis, wobei das audiovisuelle Element Skate Story eine ausdrucksstarke und kreative Zusammenarbeit bietet, die man außerhalb des Indie-Bereichs nicht finden würde.

Aber genau das ist das Besondere an diesem Spiel: Während es Aspekte gibt, die beeindrucken, Features, die du annehmen und genießen wirst, gibt es auch andere Elemente, von denen du ehrlich gesagt verwirrt zurückgehen wirst. Es ist ein seltsames Gleichgewicht, ein Endprodukt, das ich in den Tagen nach dem Einwickeln stellenweise immer noch nicht ganz begreifen kann. Aber das bedeutet, dass es einprägsam und einzigartig ist, also wenn du Indies magst, die die Grenzen kreativen Ausdrucks verschieben, hat Skate Story viel zu bieten. Ebenso, wenn Sie direktere und weniger komplizierte Spiele mögen, ist es am besten, dieses Spiel zu verpassen. Ich lasse dich damit allein.