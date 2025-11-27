Skate s zweite Staffel bringt mehr soziale Features und hat eine 80er-Jahre-Skate -Kultur

HQ

Die erste Staffel von Skate ist fast abgeschlossen. Entwickler Full Circle bereitet sich nun darauf vor, die nächste Runde von Inhalten zu präsentieren, die in der zweiten Staffel namens Future Radical erscheinen wird. Das nächste Kapitel des Spiels legt großen Wert auf soziale Funktionen und lässt sich auch von der Skating-Kultur der 80er inspirieren.

Als Zusammenfassung dessen, was einen erwartet: Season 2 wird neue skatebare Bereiche, zusätzliche Herausforderungen, bessere Koordinationsmöglichkeiten mit Freunden, einen neuen Spielmodus, zusätzliche kosmetische Items und weitere saisonale Events hinzufügen, darunter eines für den Winter und eines, das später auch den Frühling einläutet.

Der neue Modus heißt Own the Lot und ist von dem Serienklassiker inspiriert, in dem man als Team eine Reihe gemeinsamer Herausforderungen innerhalb eines Zeitlimits meistern muss. Je mehr Herausforderungen du abschließt, desto besser ist die Belohnung.

Darüber hinaus kannst du bei den sozialen Funktionen mit Ingame-Party-Chats und ablegebaren Beacons rechnen, um Gruppen zu finden und beizutreten. Diese werden mit Verbesserungen für die Replay Editor ergänzt, um Advanced Editor zu bringen und noch mehr Möglichkeiten zu bieten, beeindruckende Clips zu erstellen. Was das Gameplay betrachtet, so kommen Handplants ins Spiel, um noch mehr Trickoptionen hinzuzufügen, und die zusätzlichen skatebaren Bereiche werden die Casper Hotel Rooftop, die Road Tunnel, Building Roof Patio und Canal Buildings umfassen, die alle nach Season 2 im Rahmen der fortlaufenden Entwicklung des Spiels erhalten bleiben. Und das gilt auch für das neueste Visual Pass-Update, das Beleuchtung, Fußgängerverhalten verbessert, mehr Frisuren und kosmetische Optionen hinzufügt und mehr.

Mit einer neuen Saison sollten Sie auch mit einem neuen Skate.Pass und mehr bezahlten Kosmetika von noch realeren Marken wie Adidas, Scifi, Ricta und OJ rechnen. Dies spiegelt sich auch im Soundtrack wider, der Musik von Motorhead, Public Enemy, The Bombay Royale und weiteren ergänzt.

Sehen Sie sich unten den Trailer zur zweiten Staffel von Skate an.