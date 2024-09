Skate kommt nächstes Jahr in die Early Access-Phase

HQ

Electronic Arts und Entwickler Full Circle machten wirklich keine Witze, als sie sagten, dass sie den Skate -Reboot Hand in Hand mit der Community entwickeln würden. In den letzten Jahren gab es dazu eine Vielzahl von Spieltests, die noch nicht abgeschlossen sind, und in der kommenden Zukunft wird es einen umfassenden Early-Access-Start geben, bevor das Spiel den großen Sprung zu einer 1.0-Version macht.

Uns wurde gesagt, dass Skate irgendwann im Jahr 2025 in den Early Access kommen wird. Wir haben kein festes Datum genannt oder erfahren, wie lange das Early-Access-Fenster dauern wird, aber uns wurde gesagt, dass es im Herbst weitere PC- und Konsolen-Playtests geben wird.

Weitere Informationen zum Early Access-Start werden in den "kommenden Monaten" bekannt gegeben.

