Skate Entwickler Full Circle wurde von Entlassungen getroffen, um die Zukunft des Spiels "besser zu unterstützen"

HQ

EA und Entwickler Full Circle scheinen keine Woche lang keine enttäuschende Nachricht über das Skate -Reboot zu teilen. Letzte Woche drehte sich alles um die zurückkehrende Tutorial-Insel, die in ihren ersten Monaten ankommt, indem sie die Spieler auffordert, für den Zugang zu bezahlen – etwas, das Full Circle früher nie tun würde. Die Nachrichten dieser Woche sind die entmutigendsten von allen.

Es ist bestätigt, dass Full Circle durch Entlassungen getroffen wird. Das Studio reduziert seine Belegschaft, um "die langfristige Zukunft von Skate besser zu unterstützen und das Team auf die Dinge zu konzentrieren, die Ihnen am wichtigsten sind – und diese großartig zu machen."

Die Ankündigung dieser Änderungen versucht, diese Nachricht so zu verdrehen, als wäre es eine positive Veränderung für Full Circle, und erklärt, dass es sich um eine Studio-Transformation handelt, die es dem Spiel ermöglichen sollte, sich weiterzuentwickeln.

Die genaue Anzahl der Entlassungen ist noch nicht bestätigt, aber uns wird mitgeteilt, dass diejenigen, die das Studio verlassen, während des Übergangs unterstützt werden. Was die Zukunft von Skate betrifft, so endet die Ankündigung mit Folgendem.

"Unsere Arbeit an Skate geht weiter. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, während wir schneller voranschreiten, aufmerksamer zuhören und konsequent für Sie alle liefern. Unser Engagement für Skate., und für die Millionen von Spielern, die daran glauben, bleibt stark."