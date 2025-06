Skate Early-Access-Start nur noch "Monate entfernt"

HQ

Es scheint, als würde es für den Entwickler Full Circle und den neuen Skate -Neustart von EA immer heißer werden. Das Free-to-Play-Skate-Spiel soll relativ bald im Early Access erscheinen, und diejenigen, die sich im Spieltest beschäftigt haben, werden bald mit dem bisher größten Update verwöhnt.

Diese Enthüllungen stammen aus einem neuen Blog-Post, in dem uns mitgeteilt wird, dass am 2. Juli das Update 0.27 für den Spieltest erscheint. Dazu gehören eine bessere Grafik mit zusätzlicher Beleuchtung, zusätzlichen Texturen und mehr. Außerdem wurden neue Optionen zur Charakteranpassung, optimierte Tutorials und zusätzliche Herausforderungen hinzugefügt.

An anderer Stelle in dem Beitrag beantworten die Entwickler die üblichen Fragen von Fans. Derzeit gibt es keine Unterstützung für Tastatur und Maus für das Spiel, weitere Spielmodi wie die berühmte Hall of Meat werden später hinzugefügt, und der Early Access-Start selbst ist noch für später in diesem Sommer geplant. Es ist "nur noch wenige Monate entfernt", heißt es in dem Beitrag, und kommt am Ende des Sommers an.