Skate Das Entwickler-Update 2024 gibt uns Neuigkeiten zum Flick-It-System, zur Erzählung und zum Soundtrack

Bei der Präsentation des Summer Game Fest erhielten wir die Nachricht, dass Skate Konsolenspielern die Möglichkeit geben würde, das Spiel später in diesem Jahr selbst auszuprobieren, und jetzt haben wir in einem neuen Entwickler-Update zusätzliche Details darüber, was sich geändert hat und was in Zukunft hinzugefügt wird.

Zunächst einmal wird das Flick-It-System überarbeitet. Im Wesentlichen soll dies sicherstellen, dass sich deine Tricks immer befriedigend anfühlen, egal ob du dich für ein paar einfache Bewegungen oder todesmutige Stunts entscheidest. Neben süßen Tricks kannst du dir auch Anpassungsbelohnungen schnappen, indem du Skate spielst, was dir die Chance gibt, deinen eigenen einzigartigen Skater zu erstellen.

Die Stadt San Vansterdam bekommt auch viel Liebe in Skate. Es wird seine eigene, einzigartige Geschichte haben und das Entwicklerteam von Full Circle gibt sich viel Mühe, es wie eine richtige Stadt zum Erkunden zu gestalten.

Viel Arbeit fließt auch in den Soundtrack, von dem Full Circle behauptet, dass er auch nach monatelangem Hören nicht langweilig wird und sich je nachdem, was man gerne hört, ändert. Sehen Sie sich das vollständige Video unten an: