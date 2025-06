Skag-Fleisch ist zurück auf der Speisekarte im neuen Borderlands Kochbuch

HQ

Wir haben viel vom Borderlands -Universum gesehen, seit es 2009 zum ersten Mal erschienen ist. Habe auch viel davon gehört. Psychos, die schreien, dass sie der Schaffner des Kackzuges sind, und all das. Aber wir hatten noch nie wirklich die Gelegenheit, zu probieren, was das Borderlands -Universum zu bieten hat. Das heißt, bis jetzt.

Eat the Borderlands: One Loader Bot's Culinary Tour Through Pandora and Beyond von den Autoren Jarrett Melendez und Jordan Alsaqa nimmt uns mit auf eine Reise durch die Galaxie, die unsere Geschmacksnerven begeistern wird.

Es gibt eine große Auswahl an Rezepten mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie Sie sie selbst zubereiten können. Von Strongforks Greasy Spoon Breakfast bis hin zu Tiny Tina's Chocolate Chip Cookies – dieses Kochbuch wird Ihnen das Gefühl geben, gerade einen goldenen Schlüssel zur Beutetruhe der Köstlichkeiten gefunden zu haben.

Mit Notizen von vielen bekannten Gesichtern wie Handsome Jack, Moxxi, Claptrap und anderen sowie Charakterzeichnungen und Fotos von jedem Rezept (um Sie wissen zu lassen, dass Sie es richtig oder sehr, sehr falsch machen), hofft Eat the Borderlands, Ihnen die Zeit zu vertreiben und Ihren Bauch voll zu halten, während wir diesen September auf Borderlands 4 warten.

Eat the Borderlands erscheint am 29. Juli.