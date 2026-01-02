SK Gaming sperrt sein Brawl Stars Team bis 2028

HQ

Offensichtlich sieht SK Gaming Brawl Stars als Esport mit großem Potenzial für die Zukunft, da die europäische Organisation eine große Entscheidung angekündigt hat, die zeigt, wie wichtig das Spiel für ihre Pläne ist.

Über soziale Medien hat SK Gaming bekanntgegeben, dass es seine Brawl Stars Einheit für zwei weitere Jahre gebunden hat und zwei Spieler sowie einen Trainer an Verträge gebunden hat, die bis 2028 laufen. Was diese Leute angeht, so gehören David "Yoshi" Gómez, Alexis "Ope" Mangelle und Trainer Pedro "Pedro Guijarro" Vallés.

SK Gaming nimmt seit Jahren an Brawl Stars teil, hat es aber bisher noch nicht geschafft, den Gipfel des Esports zu erreichen. Bei jedem der wichtigsten World Finals Events, die seit 2020 am Ende der Saison stattfinden, hat SK Gaming es bis ins Halbfinale geschafft, ist aber nicht weitergekommen und sichert sich ständig den dritten bis vierten Platz im Turnier. Mit diesem Engagement kann die Organisation vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und endlich einen Pokal in die Höhe heben. Was denkst du?