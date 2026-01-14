Six Invitational 2026: Oxygen Esports und Project Zero sichern sich Tickets nach Paris mit Siegen im Last Chance Qualifier

HQ

Das vollständige Programm der teilnehmenden Teams für das größte Event im wettbewerbsorientierten Rainbow Six: Siege X Kalender ist fast bestätigt, da nur noch zwei Plätze am Six Invitational 2026 verbleiben. Kürzlich wurden zwei Plätze festgelegt, als sowohl EMEA als auch Nordamerika Last Chance Qualifiers abgeschlossen wurden, was bedeutet, dass wir zwei weitere Teams kennen, die am Turnier teilnehmen werden.

Für die EMEA-Szene war es Project Zero, die es schaffte, den Gauntlet zu überwinden und sich einen Platz bei der großen Veranstaltung zu sichern. Das Team schaffte dies, nachdem es Twisted Minds im Finale besiegt hatte und sich so ein Ticket für die Hauptshow im Februar nach Paris sicherte.

In Nordamerika war es Oxygen Esports, die das entsprechende Ticket schnappten, nachdem sie DarkZero im letzten Spiel des regionalen Last Chance Qualifier Turniers besiegt hatten.

Was die beiden anderen Plätze betrifft, die für die Asien-Pazifik- und Südamerikaregionen vorgesehen sind, so werden diese besetzt, wenn die jeweiligen Last Chance Qualifier Veranstaltungen am kommenden Wochenende, dem 18. Januar, enden. Wenn das der Fall ist, werden wir die bestätigte 20-Team-Aufstellung für die Six Invitational 2026 kennen.

Betrachtet man SI 2026, startet das Hauptevent am 2. Februar und läuft bis zum 15. Februar, mit Live-Action für die Adidas Arena in der Stadt Paris, alles im Heimatland des Verlags Ubisoft.