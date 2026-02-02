Six Invitational 2026: Hier ist, was man vom ersten Tag erwarten kann

HQ

Der Februar bedeutet eines in der Welt des kompetitiven Gamings: Die Rückkehr des jährlichen Rainbow Six: Siege Six Invitational Turniers. Die Hauptveranstaltung des Kalenderjahres beginnt heute, am 2. Februar, und dauert einige Wochen, wobei alle Aktionen in Paris, Frankreich, stattfinden.

Da dies der Fall ist, interessiert euch vielleicht, wie die ersten Runden dieses Großereignisses verlaufen sind. Wenn ja, haben wir alle Informationen dazu für euch bereit.

Insgesamt finden heute acht Spiele statt, zwei für jede der vier gesetzten Gruppen. Es werden im Laufe des Tages zwei Spiele gleichzeitig stattfinden, wobei ein Spiel auf dem Hauptkanal und das andere auf dem Sekundärkanal ausgestrahlt wird.

Gruppe A:



Team Heretics gegen FearX läuft jetzt!



Ninjas in Pyjamas gegen Weibo Gaming um 13:30 GMT/14:30 MEZ



Gruppe B:



Daystar gegen Elevate läuft jetzt!



Team Falcons gegen Furia um 13:30 GMT/14:30 MEZ



Gruppe C:



Dplus gegen Black Dragons um 17:00 GMT/18:00 MEZ



G2 Esports gegen Shopify Rebellion um 20:30 GMT/21:30 MEZ



Gruppe D:



Spacestation Gaming gegen Enterprise Esports um 17:00 GMT/18:00 CET



Team Secret gegen Oxygen Esports um 20:30 GMT/21:30 MEZ



Die Spiele der Gruppen A und C werden auf dem Hauptkanal übertragen, während die Spiele der Gruppen B und D für den Nebenkanal reserviert sind.