Six Invitational 2026: Der letzte Tag der Gruppenphase beginnt, nur ein Team ist bestätigt ausgeschieden

Nach einer arbeitsreichen Woche voller Action geht heute der letzte Tag der Gruppenphase der Rainbow Six: Siege X Six Invitational 2026 zu Ende. Mit einer letzten Runde geplanter Spiele wird sich vieles ändern: Vier Teams werden endgültig nach Hause geschickt, vier Teams werden in die untere Playoff-Runde gesetzt, vier Teams bekommen ein Freilos in der ersten Runde der Playoffs und acht Teams werden in die erste Runde des oberen Brackets eingeteilt. Da all das noch entschieden werden muss, sind bisher nur drei Dinge bestätigt.

Zum einen erhalten sowohl FaZe Clan als auch Team Secret nach dem Gewinn ihrer jeweiligen Gruppen (Gruppe C und D) ein Freilos in der ersten Runde. Ebenso ist das Turnier von Elevate vorbei, denn unabhängig vom heutigen Ergebnis wird das Team nach Hause fahren. Darüber hinaus gibt es alles zu entscheiden, denn alle anderen Teams kämpfen entweder um einen Gruppensieg, um eine Ausscheidung zu vermeiden oder um den viertplatzierten Platz im unteren Bracket zu entkommen.

So wie es ist, ist in Gruppe A die andere Gewissheit, dass nur Weibo Gaming, M80 oder Team Heretics die Gruppe gewinnen können, während nur Ninjas in Pyjamas oder FearX eliminiert werden. Für Gruppe B ist es ähnlich, dass Furia oder Wildcard die Gruppe gewinnen können, während Team Falcons und Daystar darum kämpfen, den vierten Platz zu vermeiden. Gruppe C ist völlig offen, denn mit FaZe Clan bestätigtem Gewinner ist nur Dplus vor dem Ausscheiden sicher, während Black Dragons, Shopify Rebellion und G2 Esports alle darum kämpfen, am Leben zu bleiben und zudem einen Platz im oberen Bracket zu ergattern. Schließlich wissen wir für Gruppe D, dass Team Secret die Gruppe gewinnt, dass Spacestation Gaming und Fluxo W7M die oberen Bracket-Plätze erhalten, während Oxygen Esports und Enterprise Esports um den Platz im unteren Bracket konkurrieren und um eine Eliminierung zu vermeiden.

Die verschiedenen Spiele laufen den ganzen Tag über mit Action.