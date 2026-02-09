Six Invitational 2026: Acht Teams werden heute ausgeschieden, hier sind die gefährdeten Teams

HQ

Beim Six Invitational 2026 gibt es keine Gnade. Nachdem die Gruppenphase kürzlich abgeschlossen wurde, haben am Wochenende die Playoffs begonnen, so sehr, dass ein großer Teil des oberen Brackets bereits fertig ist. Das bedeutet, dass ein Großteil des unteren Brackets bereits gesetzt wurde, und die Aktion in diesem Bereich soll heute beginnen.

Das ist wichtig zu beachten, da heute acht Spiele im unteren Bracket ausgetragen werden, bei denen jeweils ein Team aus dem Turnier ausscheidet und endgültig aus dem Rennen ausscheidet. Es gibt vier Spiele in Runde eins und dann vier Spiele der zweiten Runde, die alle die Spiele der dritten Runde einsetzen, bis zu diesem Zeitpunkt bleiben nur noch acht Teams am Leben.

Was die für heute geplanten Spiele im unteren Bracket betrifft, sehen Sie unten die Spielpläne und Zeiten.



Dplus vs. Daystar um 10:00 GMT/11:00 CET



Shopify Rebellion vs. Ninjas im Pyjamas um 10:00 GMT/11:00 CET



M80 vs. G2 Esports um 13:30 GMT/14:30 CET



Team Heretics gegen Oxygen Esports um 13:30 GMT/14:30 MEZ



Spacestation gegen Gewinner von Shopify/NIP um 17:00 GMT/18:00 MEZ



Weibo Gaming gegen Gewinner von Dplus/Daystar um 17:00 GMT/18:00 MEZ



Team Secret gegen Sieger von M80/G2 um 20:30 GMT/21:30 MEZ



Fluxo W7M gegen den Gewinner von Heretics/Oxygen um 20:30 GMT/21:30 MEZ



Die vier Teams, die diese Manie überleben, treten morgen, am 10. Februar, in Runde drei des unteren Brackets an, während die Halbfinals des oberen Brackets ausgetragen werden und Wildcard gegen FaZe Clan und Furia gleichzeitig gegen Team Falcons antreten.

Das Six Invitational 2026 endet am kommenden Wochenende, dem 15. Februar, bei dem der Preispool von 3 Millionen Dollar verteilt wird.