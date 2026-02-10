Six Invitational 2026: Acht Teams bleiben, während die Playoffs weiterlaufen

HQ

Gestern haben wir über den riesigen Eliminierungstag gesprochen, der beim Six Invitational 2026 in Paris, Frankreich, stattfand. Insgesamt sollten acht Teams eliminiert werden, und jetzt, wo der Tag vorbei ist und ein neuer beginnt, können wir darüber sprechen, wer bereits nach Hause geschickt wurde.

Die acht ausgeschiedenen Teams umfassen M80, Daystar, Team Heretics, Ninjas in Pyjamas, G2 Esports, Dplus, Oxygen Esports und Shopify Rebellion. Das alles bedeutet, dass nur noch acht Teams im Rennen um die Trophäe sind, und zwei weitere werden heute ausgeschieden.

Im Laufe des 10. Februar finden vier Spiele statt, wobei Team Secret und Weibo Gaming gegeneinander antreten, um eine Ausscheidung zu vermeiden und ins Viertelfinale des unteren Brackets einzuziehen. Fluxo W7M und Spacestation werden dasselbe tun, wobei die Gewinner dieser beiden Spiele auf die Verlierer der oberen Bracket-Halbfinals treffen.

Diese beiden Spiele sehen Wildcard und FaZe Clan gegeneinander und Furia gegen Team Falcons. Der Sieger zieht ins Finale des oberen Brackets ein, wo ein Platz im Grand Final auf dem Spiel steht, während der Verlierer ins Finale des unteren Brackets fällt, wo er die Ausscheidung überstehen muss, um dann das Grand Final zu erreichen.

Es sollte bekannt sein, dass das Six Invitational nach heute eine kurze Pause einlegt, da die letzten sechs Spiele zwischen dem 13. und 15. Februar stattfinden, was bedeutet, dass Mittwoch und Donnerstag in dieser Woche gar keine Spiele stattfinden.

Wenn man bedenkt, wer bleibt, wird Ihrer Meinung nach das Six Invitational 2026 gewinnen?