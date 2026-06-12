Eine Zeit lang war der Begriff 'friendslop' fast eine abwertende Aussage, die sich an obskurere Indie-Spiele richtete, die eher minimale Erfahrungen bieten, die dadurch gesteigert werden, dass man mit Freunden zusammen spielt und zusammenarbeiten muss, um Herausforderungen zu meistern. Doch im Laufe der Zeit kamen immer mehr Friendslop-Projekte so weit, dass Friendslop heute fast ein Genre für sich ist.

Frisch von der Entwicklung des atmosphärischen Horror-Puzzles Out of Sight hat der Entwickler The Gang Studio beschlossen, die Friendslop-Gewässer auszuprobieren – alles in Form eines Projekts namens Sitting Ducks. Wenn du Peak, We Gotta Go, RV There Yet?, Pratfall, Yapyap oder sogar Super Battle Golf gespielt hast, ist die Natur von Sitting Ducks sehr vertraut, da uns recht einfache Level mit Schrott und anderen Gegenständen serviert werden und wir diese Gegenstände nutzen sollen, um Herausforderungen zu meistern, die in diesem Fall katastrophale und apokalyptische Ereignisse sind.

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Also ja, wir werden auf Inseln abgesetzt, die von Wasser umgeben sind, und sollen Bau- und Zusammenführungssysteme nutzen, um Strukturen und Gegenstände zu erschaffen, die das Überleben jeder Katastrophe erleichtern. Man muss vielleicht einfach hoch genug kommen, um einem Tsunami zu entgehen, oder stattdessen eine beeindruckende Struktur bauen, um sich gegen einen Meteoriteneinschlag zu verteidigen, und das ist so einfach wie auf einen Gegenstand zu klicken, um ihn aufzuheben, und dann die Möglichkeit zu bekommen, den Gegenstand in die richtige Position zu drehen, bevor man ihn mit anderen Gegenständen in einem groben, aber effektiven Bausystem zusammenführt. Vieles von dem, was du auf einer Insel findest, sind grundlegende Baumaterialien, seien es Holzplanken oder Metallträger, aber du findest auch verrücktere Gegenstände, die du für kreativere Lösungen für eine Aufgabe oder um deine Freunde zu ärgern oder nutzen kannst. Zum Beispiel kannst du Dynamit entzünden, um Zombiehorden in die Luft zu jagen oder den Build eines Freundes wieder auf Null zu bringen – es hängt alles davon ab, wie böse du dich an einem bestimmten Tag fühlen möchtest.

Die Natur des Spiels ist es, zusammenzuarbeiten, um diese katastrophalen Ereignisse zu überwinden, aber Sitting Ducks hat keine definierte Möglichkeit, ein Problem zu lösen, sodass man einfach im Sandkasten herumspielen und sehen kann, welche verrückten Kreationen man mit dem einfachen, aber effektiven Bausystem zusammenstellen kann. Es gibt eine zusätzliche Mechanik, ein echtes Friendslop-Werkzeug, könnte man sagen, in Form der Sticky Hand, die genau das ist, was man wahrscheinlich denkt. Dein Charakter hat eine Hand, die Gegenstände greifen und herumziehen kann, auf eine Weise, die weit weniger nützlich ist als das Kerngebäude, auch wenn es ein ziemlich lustiges Werkzeug ist, um deine Freunde zu ärgern und einige Apokalypse-Szenarien wie die erwähnte Zombiehorde zu überwinden.

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Ich denke, es gibt Verbesserungsmöglichkeiten bei den angebotenen Inhalten, da sie momentan ziemlich begrenzt sind, fast so, als wäre es ein Early-Access-Spiel, das gerade erst erschienen ist. Mehr Orte, mehr Katastrophen, seltsamere und obskurere Gegenstände zum Bauen, einfach eine allgemeine Erweiterung des Sandbox, um den Spielern mehr Optionen zu bieten – das würde viel dazu beitragen, was Sitting Ducks Fans bietet.

Obwohl The Gang Studio im Grunde ein rudimentäres, funktionales und oft unterhaltsames Spiel in Sitting Ducks zusammengestellt hat, wie alle Friendslop-Titel, hängt dieses Projekt ganz davon ab, in welcher Gesellschaft man ist und was ihr als Gruppe aus dem größeren Erlebnis herausholen könnt. Es ist überhaupt nichts für Solospieler, und du wirst wahrscheinlich nur ein paar Stunden Unterhaltung aus Sitting Ducks bekommen, bevor du weiterziehen kannst, da die Anzahl der derzeit verfügbaren Kataklysmen gering ist und das Erlebnis so gut du daraus machen musst, wie es in allen Friendslop-Spielen der Fall ist. Aber wir sprechen auch von einem Titel, der derzeit weniger als 4 £ kostet (6 £, wenn die Rabattperiode endet), also wenn du Lust auf diese Art von Spielen hast, gibt es keinen Grund, nicht einzusteigen, es auszuprobieren und zu sehen, was du davon hältst. Am Ende des Tages sprechen wir von einem Spiel, das halb so teuer ist wie ein Kinoticket...

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