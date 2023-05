Sisu-Schöpfer spricht über die Zukunft des Actionhelden

HQ

Der finnische Überraschungs-Actionfilm von Autor und Regisseur Jalmari Helander, Sisu folgt einem Ex-Kommando namens Aatami (Jorma Tommila), der versucht, Gold zu lagern und diejenigen abzuwehren, die hinter ihm her sind.

Schnell für seine mutige Action und brutale Gewalt geliebt, schreien die Fans bereits nach mehr von dem grauen Soldaten, und GamesRadar+ sprach mit dem Schöpfer des Films, um mehr zu erfahren.

Helander sagte: "Ich habe eine Vorstellung davon, was als nächstes passieren würde. Das war eine der größten Herausforderungen beim Schreiben, da ich nicht wusste, wie ihn das Gold am Ende glücklich machen wird.

"Also beschloss ich, den Film so zu beenden, wie ich es getan habe, aber es wäre interessant zu sehen, was mit ihm passiert, wenn er alles Geld der Welt hat, da ich ziemlich sicher bin, dass es ihn nicht glücklich machen wird.

"Vielleicht braucht ja wieder jemand seine Fähigkeiten, aber mal sehen."

Darüber hinaus lässt Aatami's Vergangenheit die Jagd auf die Russen, die für die Ermordung seiner Familie verantwortlich sind, den Fans das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.

